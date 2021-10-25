Deniz Poyraz davası avukatları: Dava kapatılmak isteniyor

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) İzmir İl binasına 17 Haziran’da düzenlenen ve Deniz Poyraz’ın öldürüldüğü saldırının iddianamesi hakkında HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Avukat Türkan Aslan Ağaç, dosyadaki ihmaller zincirini olduğunu belirtti. Avukat İmdat Ataş ise "cinayetin siyasi olduğunu" ileri sürerek "Davanın kısa sürede kapatılmak istenmesinin nedenleri anlaşılıyor. Yaşananlar saldırının tekil olmadığını aksine örgütlü olduğunu bize göstermektedir" dedi.

Saldırının faili Onur Gencer hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu üyeleri ile Deniz Poyraz'ın öldürüldüğü saldırının dava avukatları İzmir’de basın toplantısı düzenledi. Komisyon Üyesi Avukat Türkan Aslan Ağaç, ÖHD avukatı İmdat Ataş ve diğer avukatlar hukuki sürece dair bilgi verdi.

“Cinayetin araştırılmaması için fikir birliği”

Olayla ilgili hazırlanan iddianamenin kabul edilerek İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldığını belirten Avukat Ağaç açıklamasında şunları kaydetti:

“Siyasi iktidar ve kolluk büyük uyum ve kararlılık içinde siyasi cinayetin tüm boyutlarıyla araştırılmaması için zımni bir fikir birliği içinde çalışma yürütmüştür. Olayın gerçekleşmesinden önce ve olayın gerçekleştirildiği anda kolluk büyük bir zaaf içinde olmuştur."

“Türkiye’nin üçüncü büyük şehrinde, Türkiye’nin üçüncü büyük partisine yönelik saldırıya kolluğun gecikmesini, olay sırasında müdahale edilmemesini ve delillerin toplanmasında yaşanan ihmalkarlığı bir zaaf zinciri olarak tanımlamak mümkün. Aynı özensizliği benzer siyasi saldırılarda da görmek mümkün.”

"İddianame olayın siyasi boyutunu özellikle göz ardı ederek hazırlanmış"

Ağaç, iddianameye dair açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“İddianame olayın siyasi boyutunu özellikle göz ardı ederek hazırlanmıştır. Saldırganın '3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu' kapsamında tanımlanan terör örgütleriyle ve yapılarla ilişkisi tespit edilmemiş olabilir. Ancak devlet içine yerleşmiş ve suç örgütleriyle ve yapılarıyla ilişkili olabileceği konusu hiçbir şekilde incelenmemiştir. Saldırganın SADAT ile ilişkisi olup olmadığı konusundaki talebimiz karşısında kolluğun yaptığı tek şey interaktif ortamda inceleme yapmaktır."

"Katilin SADAT ile ilişkisi olup olmadığı araştırılmadı"

“6 Eylül 2021 tarihli internet tespit tutanağında SADAT’ın kendi linki üzerinden tanıtımına ilişkin görsel ve HDP İzmir İl Binasına ilişkin saldırıya ilişkin açıklaması sadece görüntülenerek konulmuştur. Bunun dışında katilin SADAT ile ilişkisi olup olmadığı konusunda derinlemesine bir araştırma yapılmamıştır. Şirkete yazı yazarak sorma gereği bile duyulmamıştır. SADAT’ın kendi internet sayfası üzerinden yaptığı açıklama doğru kabul edilmiştir."

Türkan Aslan Ağaç, saldırganın ilişkili olduğu çevrede hiçbir araştırma yapılmadığını ifade etti.

"Yaşananlar saldırının tekil olmadığını bize göstermektedir"

Avukat İmdat Ataş iddianame hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu cinayetin önlenmemiş olması ve kasta varan yaklaşımlar cinayetin siyasi olduğunun göstergesidir. Kişinin HDP’ye yönelik saldırı hazırlığını içeren bütün paylaşımlarına ve beyanlarına rağmen bu saldırı engellenmemiştir. Saldırgan yakalanmamıştır, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra gelip teslim olmuştur. 24 saat sonra cezaevine gönderilmesi ve davanın kısa sürede kapatılmak istenmesinin nedenleri anlaşılıyor. Yaşananlar saldırının tekil olmadığını aksine örgütlü olduğunu bize göstermektedir."

Avukat Ağaç, iddianame ile ilgili diye ihmallerle ilgili eylemleri şöyle sıraladı: