Deniz polisi denizde boğularak öldü

Çanakkale'de, amiriyle birlikte denize giren 44 yaşındaki deniz polisi Hasdibe Sezer Liman, boğularak yaşamını yitirdi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Polisi'nde görevli polis memuru 44 yaşındaki Hasibe Sezer Karanlık Liman yakınlarında girdiği denizde boğularak yaşamını yitirdi.

Olay, saat 17.00 sularında Karanlık Liman mevkiinde meydana geldi.



Amiriyle birlikte Çanakkale Boğazı Karanlık Liman bölgesinde Şehitler Abidesi'nin tam karşı kıyısında bulunan alanda denize giren evli ve iki çocuk annesi deniz polisi Hasibe Sezer, denize girdikten bir süre sonra gözden kayboldu.



Yanında bulunan eğitim amiri, polis memuru Hasibe Sezer'i uzun süre deniz üstü ve altında arayarak meslektaşını kurtarmaya çalıştı. Ancak, deniz polis amiri tüm çabalarına rağmen meslektaşını bulamadı.



Durumu polis, sağlık ve jandarma ekiplerine bildiren polis amiri bir süre olayın şokunu atlatamadı. Kısa sürede olay yerine polis, jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.



Çanakkale Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı sualtı dalgıçları, bir süre boğazın serin sularında dip dalışı gerçekleştirdi. Dalgıçlar kısa sürede Sezer'in cansız bedenine ulaştı. Sezer'in cansız bedeni Çanakkale Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'na bağlı bir araçla Çanakkale Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.



Morgun önünde bekleyen Sezer'in yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.