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Deniz patlıcanı avlayan 5 kişiye bin 155’er TL ceza

İZMİR, (DHA) - İZMİR açıklarında, Urla deniz polisi, avlanması yasak olan deniz patlıcanını avlayan 5 kişiye, Su Ürünleri Kanunu kapsamında bin 155’er TL para cezası kesti

31 Aralık 2017 20:09

İZMİR, (DHA) - İZMİR açıklarında, Urla deniz polisi, avlanması yasak olan deniz patlıcanını avlayan 5 kişiye, Su Ürünleri Kanunu kapsamında bin 155’er TL para cezası kesti. Deniz patlıcanları ise denize bırakıldı.
Olay, 26 Aralık gecesi, Urla ilçesine bağlı Çeşmealtı sahilinde meydana geldi. İhbarı değerlendiren Urla deniz polisi, Yolluca Ada Askeri Bölgesi’nin yaklaşık 1 mil açığında, kaçak yollarla deniz patlıcanı avlayanlara yönelik operasyon düzenledi. Polisler, deniz ürünlerini kaçak avlayan kişilerin, teknelerini Çeşmealtı Gece Pazarı sahilindeki iskeleye demirlediğini belirledi. Teknede yapılan aramada, \'nargile\' diye tabir edilen ve dalgıçların hava almasına yarayan alet ile hortumlar bulundu. Araştırmayı derinleştiren ekipler, iskelenin önünde park halindeki kamyoneti fark etti. Kamyonette inceleme yapan ekipler, aracın kasasındaki 12 bidonun içinde, yaklaşık 10 bin deniz patlıcanı buldu. Aracın çevresindeki kişileri sorgulayan ekipler, tekneyi Aladdin İ.’nin kullandığını, Abdurrahman İ., Ercan E., Serdar D. ve Arslan D.’nin de avcılığı kaçak yollarla yaptığını belirledi. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ile yapılan iş birliği sonucu 5 kişiye \'yasak bölgede deniz patlıcanı avlama\' suçundan bin 155’er TL ceza kesildi. Deniz patlıcanlarına el koyan ekipler, kozmetik sanayide kullanılan ve tanesi 1 TL\'den satılan ürünleri askeri bölge içindeki sulara bıraktı.

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