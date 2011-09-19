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Yaşam

Deniz otobüsünde köpek krizi

Balıkesir’in Bandırma İlçesi’nden bu sabah İstanbul Yenikapı’ya gitmek üzere yola çıkan ’Hızır Reis’ adlı...

19 Eylül 2011 03:00

T24 - Balıkesir’in Bandırma İlçesi’nden bu sabah İstanbul Yenikapı’ya gitmek üzere yola çıkan ’Hızır Reis’ adlı deniz otobüsü, hareketinden 30 dakika sonra kadın bir yolcunun üşüyen köpeğini yolcu salonuna alması nedeniyle kaptan tarafından durduruldu.

Yolcuların itirazı üzerine köpek görevliler tarafından güverteye çıkarılınca deniz otobüsü yoluna devam ederek 45 dakika gecikmeyle İstanbul’a ulaştı.  

Deniz otobüsünde köpek krizi

’Hızır Reis’ isimli deniz otobüsü bugün saat 07.30’da 380 yolcusuyla Bandırma’dan İstanbul Yenikapı’ya gitmek üzere yola çıktı. Deniz otobüsü hareketinden 30 dakika sonra Fener Adası civarına geldiği sırada 19 yaşlarında genç kız, iddiaya göre güvertede bulunan köpeğini yolcu salonuna soktu. Yolcuların şikayeti üzerine köpeği dışarı çıkarması söylenen genç kız, köpeğinin dışarıda üşüdüğünü ve çıkarmayacağını söyledi. 

Deniz otobüsünü Fener Adası yakırlarında durduran kaptan, köpeği dışarı çıkarmaması hallinde Bandırma’ya döneceğini söyledi. Kaptanın uyarısı üzerine yolcular, "Bir köpek için bu kadar insan geri götürülür mü?" diyerek tepki gösterdi. Tepkilere aldırmayan yolcu, güverteye çıkarmamakta ısrar edince güvenlik görevlileri köpeği çıkardı. Köpeğin dışarı çıkarılmasından sonra hareket eden ’Hızır Reis’ deniz otobüsü 45 dakikalık gecikmeyle İstanbul-Yenikapı’ya yanaştı. Deniz otobüsünün geç kalmasına tepki gösteren yolcular, köpeğin sahibi kadını suçladı.

Yetkililer, kurallara göre yolcu salonuna kedi veya köpek kafes içinde kabul edildiğini, kafessiz pet hayvanların güvertede seyahat edebildiğini hatırlattı.



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