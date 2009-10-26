Deniz otobüsü seferlerine poyraz iptali

İDO, İstanbul’daki kuvvetli poyraz nedeniyle bazı deniz otobüsü seferlerinin iptal edildiğini açıkladı. İşte iptal edilen seferler:
- 26 Ekim 2009 18:00’da yapılacak olan Bostancı - Yenikapı / Bandırma deniz otobüsü seferi
- 27 Ekim 2009 Salı sabahı 07:30 da yapılacak olan Bandırma / Yenikapı - Bostancı deniz otobüsü seferi,
- 26 Ekim 2009 18:15’te yapılacak olan Bostancı - Yenikapı / Armutlu deniz otobüsü seferi,
- 27 Ekim 2009 Salı 08:00 de yapılacak olan Armutlu / Yenikapı - Bostancı deniz otobüsü seferi.