Deniz otobüsü seferlerine lodos engeli

İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle bazı şehir hatları vapur seferleri ile İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) seferleri iptal edildi.

Şehir Hatları internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, "Lodos nedeni ile Beşiktaş - Üsküdar, Sarıyer - R.Kavağı - A.Kavağı - Poyraz Ring Hattı ve Adalar Hattı Seferleri ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmiştir." denildi. İDO'dan yapılan açıklamada ise: "Elverişsiz deniz koşulları nedeniyle İç Hat ve Dış hat Deniz Otobüsü seferlerimiz şuan için yapılamamaktadır." denildi. İptal edilen İDO iç ve dış hat seferleri şöyle;

-Bakırköy - Yenikapi - Kadıköy - Bostancı Hattı

-Bostancı - Kabataş Hattı

-17:15 Bostanci - Yenikapi - Armutlu Tatil Köyü - Armutlu Deniz Otobüsü

-18:00 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü

-18:30 Yenikapi - Yalova Deniz Otobüsü

-18:30 Yalova / Kartal - Bostanci Deniz Otobüsü

-19:30 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

-19:30 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot

24-05-2013 tarihli

-07:30 Yalova - Yenikapi Deniz Otobüsü

-07:30 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

-08:00 Armutlu - Armutlu T.K. - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

-Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

-Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot