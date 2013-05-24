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Yaşam

Deniz otobüsü seferlerine lodos engeli

Şiddetli lodos Ege ve Marmarayı etkisi altına aldı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO'nun bazı seferleri iptal edildi

24 Mayıs 2013 00:21

İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle bazı şehir hatları vapur seferleri ile İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) seferleri iptal edildi.

Şehir Hatları internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, "Lodos nedeni ile Beşiktaş - Üsküdar, Sarıyer - R.Kavağı - A.Kavağı - Poyraz Ring Hattı ve Adalar Hattı Seferleri ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmiştir." denildi. İDO'dan yapılan açıklamada ise: "Elverişsiz deniz koşulları nedeniyle İç Hat ve Dış hat Deniz Otobüsü seferlerimiz şuan için yapılamamaktadır." denildi. İptal edilen İDO iç ve dış hat seferleri şöyle;

-Bakırköy - Yenikapi - Kadıköy - Bostancı Hattı

-Bostancı - Kabataş Hattı

-17:15 Bostanci - Yenikapi - Armutlu Tatil Köyü - Armutlu Deniz Otobüsü

-18:00 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü

-18:30 Yenikapi - Yalova Deniz Otobüsü

-18:30 Yalova / Kartal - Bostanci Deniz Otobüsü

-19:30 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

-19:30 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot

24-05-2013 tarihli

-07:30 Yalova - Yenikapi Deniz Otobüsü

-07:30 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

-08:00 Armutlu - Armutlu T.K. - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

-Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

-Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot

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deniz otobüsüseferlerlodosiptal edildi

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