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Yaşam

Deniz otobüsü seferleri iptal

İstanbul'da kuvvetli esen poyraz nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri'nin Yenikapı-Bandırma ve Bandırma-Yenikapı seferleri iptal edildi.

30 Ekim 2009 02:00

Marmara Denizi'ndeki elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) A.Ş'nin internet sitesinden alınan bilgiye göre, saat 18.15 Bostancı-18.45 Yenikapı kalkışlı Armutlu, 18.00 Bostancı-18.30 Yenikapı kalkışlı Bandırma ve 18.00 Kabataş-18.20 Kadıköy kalkışlı Bursa deniz otobüsü seferleri iptal oldu.

Yarın yapılması gereken saat 08.00 Armutlu-08.15 Armutlu T.K-Yenikapı-Bostancı, 09.00 Bursa-Kadıköy-Kabataş ve 15.30 Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferleri de iptal edildi.

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