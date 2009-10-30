Marmara Denizi'ndeki elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi.



İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) A.Ş'nin internet sitesinden alınan bilgiye göre, saat 18.15 Bostancı-18.45 Yenikapı kalkışlı Armutlu, 18.00 Bostancı-18.30 Yenikapı kalkışlı Bandırma ve 18.00 Kabataş-18.20 Kadıköy kalkışlı Bursa deniz otobüsü seferleri iptal oldu.



Yarın yapılması gereken saat 08.00 Armutlu-08.15 Armutlu T.K-Yenikapı-Bostancı, 09.00 Bursa-Kadıköy-Kabataş ve 15.30 Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferleri de iptal edildi.

