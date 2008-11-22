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Yaşam

Deniz otobüsü seferleri iptal

İstanbul'da dünden itibaren etkili olan şiddetli lodos nedeniye İDO deniz otobüsü seferlerinin büyük bölümü iptal edildi.

22 Kasım 2008 02:00

İstanbul'da dünden itibaren etkili olan şiddetli lodos sabah saatlerinde de etkisini gösterdi. Lodos nedeniye İDO deniz otobüsü seferlerinin bazıları iptal edildi.

İDO'dan yapılan açıklamaya göre, Kabataş -Adalar, Bostancı-Adalar, Harem-Sirkeci feribot hattı, Eskihisar-Topçular feribot hattı, Erdek-Avşa-Marmara feribot hattı ile Bostancı-Kadıköy, Yenikapı-Bakırköy, Bostancı-Kabataş, Avcılar seferleri, Pendik-Kartal-Bostancı seferleri şiddetli lodos yüzünden iptal edildiği belirtildi. 

Lodos yüzünden Yalova'da da İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ'nin (İDO) tüm seferleri iptal edildi.
İDO yetkilileri, Yalova - Pendik ve Yalova-Yenikapı arasındaki hızlı feribot, Yalova-Kartal arasındaki deniz otobüsü ve Topçular–Eskihisar arasındaki feribot seferlerinin hava şartlarının olumsuzluğu nedeniyle yapılamadığını bildirdi.
Deniz ulaşımının yapılamaması nedeniyle otobüs firmaları tarafından İstanbul'a ek seferler konuldu. 

Çanakkale'de deniz ulaşımı durdu 

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