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Yaşam

Deniz Naki, BM önünde açlık grevine başlıyor

Amedspor'un eski kaptanı Deniz Naki, Afrin için açlık grevi yapacağını duyurdu

20 Mart 2018 01:38

Almanya'da uğradığı silahlı saldırı sonrası 'güvenlik kaygısı' nedeniyle Türkiye'ye dönmeyeceğini açıklayan Amedspor'un eski kaptanı Deniz Naki, Cenevre'deki Birleşmiş Milletler (BM) binası önünde Afrin için açlık grevi yapacağını açıkladı.

​Deniz Naki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Barbarlığa karşı direnen Afrin halkının direnişine ortak olmak ve işgal sessiz kalan Birleşmiş Milletler'in sorumluluğunu hatırlatmak için Cenevre'ye doğru yola çıkıyoruz. Gençler başta olmak üzere tüm halkımız yarın saat 12'de Cenevre'de BM'nin önünde olmalı. Açlık grevindeyiz" ifadelerini kullandı.

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