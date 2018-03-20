Deniz Naki, BM önünde açlık grevine başlıyor

Almanya'da uğradığı silahlı saldırı sonrası 'güvenlik kaygısı' nedeniyle Türkiye'ye dönmeyeceğini açıklayan Amedspor'un eski kaptanı Deniz Naki, Cenevre'deki Birleşmiş Milletler (BM) binası önünde Afrin için açlık grevi yapacağını açıkladı.

​Deniz Naki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Barbarlığa karşı direnen Afrin halkının direnişine ortak olmak ve işgal sessiz kalan Birleşmiş Milletler'in sorumluluğunu hatırlatmak için Cenevre'ye doğru yola çıkıyoruz. Gençler başta olmak üzere tüm halkımız yarın saat 12'de Cenevre'de BM'nin önünde olmalı. Açlık grevindeyiz" ifadelerini kullandı.