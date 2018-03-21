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Dünya
Deutsche Welle

Deniz Naki Afrin için açlık grevine başladı

Türkiye kökenli Alman futbolcu Deniz Naki, Afrin harekâtını protesto etmek için Cenevre'deki BM merkezinin önünde açlık grevine başladı.

21 Mart 2018 18:18

Türkiye'nin Afrin operasyonunun protesto edilmesi için Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nin önünde düzenlenen açlık grevine futbolcu Deniz Naki de katılıyor.

Welt gazetesine konuşan Türkiye kökenli Alman futbolcu, bu eylemle TSK'nın Suriye'deki askeri müdahalesini protesto etmek istediğini söyledi. Türk ordusu ve beraberindeki güçlerin Afrin'den çekilmesi talebinde bulunduklarını belirten Naki, ayrıca "Birleşmiş Milletler'e sorumluluklarını hatırlatmayı" ve Türk hükümetinin "devletler hukukuna aykırı" eylemini protesto etmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Geçmişte Alman U21 Futbol Milli Takımı'nın formasını da giyen Kürt asıllı oyuncu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Ocak ayında "ayrımcılık ve ideolojik propaganda" yaptığı gerekçesiyle futboldan men edilmişti. Almanya'nın Düren kasabasında yetişen Naki, Türkiye'de son olarak üçüncü lig takımlarından Diyarbakır Amed Sportif Faaliyetler'de oynamıştı. 28 yaşındaki futbolcu can güvenliğinden endişe duyduğu için bir daha Türkiye'ye dönmeyeceğini açıklamıştı.

Ocak ayı başlarında Naki'nin aracına Köln–Aachen otobanında ateş açılmış ve Naki saldırının arkasında Milli İstihbarat Teşkilatı'nın olabileceğini iddia etmişti. Olay şu ana kadar aydınlatılamadı. Naki Türkiye'de geçen sene, PKK lehinde terör propagandası yaptığı suçlamasıyla 18 ay tecilli hapis cezasına çarptırılmıştı.

DW,dpa/AG,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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