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Deniz, Müjde'yi aratmıyor

“İffet” filmi ile “İffet” dizisini kıyaslayan Perihan Savaş, “Bence Deniz Çakır, Müjde Ar’ı hiç aratmıyor. Hatta daha seksapel” dedi.

25 Eylül 2011 03:00



T24- Konuk olduğu programda yıllar önce çekilen “İffet” filmi ile Star TV’de başlayan “İffet” dizisini kıyaslayan Perihan Savaş, “Bence Deniz Çakır, Müjde Ar’ı hiç aratmıyor. Hatta seksapel konusundan ondan daha yukarıda” dedi.




Perihan Savaş, yeni oyuncular arasında en çok Deniz Çakır’ı beğendiğini söyledi. Özellikle “İffet” dizisindeki performansından çok etkilendiğini belirten Savaş, onun yıllar önce İffet’i oynayan Müjde Ar’dan bile iyi olduğunu savundu: “Deniz gerçekten çok iyi bir oyuncu. Oyunculuğunu kendime yakın buluyorum. O da benim gibi hissederek, gözleriyle oynuyor. ‘Yaprak Dökümü’ndeki ikili sahnelerde çok rahattık o yüzden. ‘İffet’te de izledim, bayıldım. Müjde’yi kesinlikle aratmıyor. ‘Müjde Ar’ın seksapelini aratır’ gibi yorumlar yapılmıştı ama Müjde’nin ‘İffet’i çektiği dönemde zaten seksapeli yoktu. O anlamda Deniz, Müjde’den hiç de aşağıda değil. Hatta çok daha yukarıda.”       

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