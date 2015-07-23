Deniz Kuvvetleri'nde 'amiral' sıkıntısı

Ağustos ayının ilk günlerinde toplanacak ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) yeni komuta kademesinin belirleneceği Yüksek Askeri Şura’da (YAŞ), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki “amiral eksikliği” önemli konu başlıklarından biri olacak. Ergenekon ve Balyoz davaları nedeniyle subay ve amiral kadrolarının büyük bölümünü kaybeden kuvvette yetersizlik var. Kuvvetin tek oramirali aynı zamanda kuvvetin komutanı olan Bülent Bostanoğlu. AKP hükümetleri dönemine kadar kuvvette sürekli iki oramiral bulunurken, davalar nedeniyle bozulan sistemin önümüzdeki dönemde de sürmesi bekleniyor.

Cumhuriyet'ten Sertaç Eş'in haberine göre, Bülent Bostanoğlu, iki yıldır kuvvet komutanlığı görevini yürütüyor ve görev süresinin uzatılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Donanma Komutanlığı’nı yürüten Koramiral Veysel Kösele ise yargılandığı İzmir Casusluk Davası’ndan 2016 YAŞ’ına kadar beraat edemezse bu rütbeden emekliliği gündeme gelecek. YAŞ’ta oramiralliğe terfisi görüşülecek koramiral ise bulunmuyor.

Görev süresi uzatılabilir

Kuvvette başka oramiral bulunmaması ve terfi edecek kimsenin de kalmaması nedeniyle Bostanoğlu’nun görev süresinin uzatılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Kuvvetteki sıkıntı yalnızca oramiral düzeyinde değil bir alt rütbe olan koramiral düzeyinde de yaşanıyor. TSK’nin Kara Kuvvetleri’nden sonra ikinci büyük kuvveti olan Deniz Kuvvetleri’nde yalnızca üç koramiral bulunuyor. Bunlardan halen Donanma Komutanlığı görevini yürüten Koramiral Veysel Kösele ise İzmir Casusluk Davası’ndan yargılanıyor. Kösele hakkındaki davanın sürmesi nedeniyle terfisi yasal olarak olanaklı değil. Casusluk davasının 2016 Ağustos ayına kadar sonuçlanmaması durumunda koramirallik rütbesinde bekleme süresi dolan Kösele’nin de önümüzdeki yıl emekliliği zorunlu olacak. Diğer iki koramiral Hasan Uşaklıoğlu ile Serdar Dülger ise en erken 2016 YAŞ’ında terfi sırasına girmeye hak kazanıyorlar.

Deniz Kuvvetleri’nde Ergenekon ve Balyoz davaları nedeniyle çok sayıda subay ve amiral tasfiye edilmiş, Oramiral Nusret Güner ve Koramiral Atilla Kezek de bu davalara tepki göstererek istifa etmişlerdi.

İki yeni orgeneral

Kara Kuvvetleri’nin kadrosunda bulunan 9 orgeneralden ikisinin bu YAŞ’ta emekli olması bekleniyor.

Genelkurmay Başkanlığı görevinde 4 yılını dolduran Orgeneral Necdet Özel ile rütbesinde 4 yılını dolduran Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Abdullah Atay’ın emekliye ayrılmasıyla yerlerine iki korgeneral terfi edecek.