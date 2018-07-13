Deniz Kuvvetleri Kupası'nda Vakkorama sınıfının favorisi

Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü TAYK’ın organize ettiği Donanma Kupası Yat Yarışı’nın startı Çengelköy’den verildi.

295 Mil uzunluğundaki yarışta İstanbul-Sığacak rotası izlenecek. 39 teknenin kayıt yaptırdığı uzun ve zorlu yarışta IRC 0 Grubu’nun favorisi Vakkorama.

‘Büyük Yarış’ ya da ‘Güney Yarışı’ olarak tanımlanan Donanma Kupası Yat Yarışı’nda IRC 0’da 14, IRC 1’de 3, IRC 2’de 12 , IRC 3’de 2, IRC 4 ve Gezi sınıfında 4’er tekne olmak üzere toplam 39 yat sınıflarında birincilik mücadelesi verecek.