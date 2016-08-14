Deniz Kuvvetleri Komutanı: Darbeciler bulamasın diye telefonu kapattım, korumamla otoparkta kaldım

15 Temmuz'da rehine alınamayan tek kuvvet komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, darbecilere yakalanmamak için neler yaptığını anlattı. Bostanoğlu, "Yeşilköy'de düğündeydik. Kalkışmayı öğrenince hemen çıktık. Araca bindik. Yerimizi tespit etmesinler diye bir otoparka gittik. Otoparkta kaldık. Takipten korunmak için telefonumu kapattım" dedi.

Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre, "Emir subayımın telefonuyla haberleştim" diyen Bostanoğlu, "Bakanı arayıp 'Bunu FETÖ cuntası yaptı' dedim. 9 saat süreyle mobil halde ya da duraklayarak dolaştık. Sabah Ataköy Polis Merkezi'ne gidip eskort aracı istedik" diye konuştu.