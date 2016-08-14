T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Deniz Kuvvetleri Komutanı: Darbeciler bulamasın diye telefonu kapattım, korumamla otoparkta kaldım

Bülent Bostanoğlu: Takipten kurtulmak için telefonumu kapattım.Emir subayımın telefonuyla haberleştim

14 Ağustos 2016 12:50

15 Temmuz'da rehine alınamayan tek kuvvet komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, darbecilere yakalanmamak için neler yaptığını anlattı. Bostanoğlu, "Yeşilköy'de düğündeydik. Kalkışmayı öğrenince hemen çıktık. Araca bindik. Yerimizi tespit etmesinler diye bir otoparka gittik. Otoparkta kaldık. Takipten korunmak için telefonumu kapattım" dedi.

Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre, "Emir subayımın telefonuyla haberleştim" diyen Bostanoğlu, "Bakanı arayıp 'Bunu FETÖ cuntası yaptı' dedim. 9 saat süreyle mobil halde ya da duraklayarak dolaştık. Sabah Ataköy Polis Merkezi'ne gidip eskort aracı istedik" diye konuştu.

ETİKETLER

deniz kuvvetleri komutanı15 temmuzdarbe girişimisavcılık ifadesihaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24