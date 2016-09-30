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15 Temmuz Darbe Girişimi

'Deniz Kuvvetleri imamı' olduğu iddia edilen Orhan Sipahioğlu adliyede

Yazar Nurettin Veren’in Orhan Sipahioğlu’nun, 'FETÖ’nün 'Deniz Kuvvetleri imamı' olduğunu öne sürmüştü

30 Eylül 2016 13:48

'FETÖ'nün deniz kuvvetleri imamı' olduğu iddiası ile 25 gün önce gözaltına alınan eski Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Sipahioğlu adliyeye sevk edildi.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Haluk Turgut'un haberine göre, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Orhan Sipahioğlu, 25 gün önce İstanbul’da gözaltına alındı. Yazar Nurettin Veren’in bazı televizyon kanallarında Orhan Sipahioğlu’nun, 'FETÖ’nün 'Deniz Kuvvetleri imamı' olduğunu öne sürmesi üzerine gözaltına alınan Orhan Sipahioğlu, Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından bugün Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.

Deniz Kurmay Binbaşı olan Orhan Sipahioğlu’nun irticai faliyetlerde bulunduğu iddiasıyla Yüksek Askeri Şura kararıyla ordudan atıldığı, daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde göreve başladığı ve 2011 yılında ise Gebze Belediyesi’nde başkan yardımcılığı görevinde bulunduğu, geçen yıl Eylül ayında emekliye ayrıldığı belirtildi.

 

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