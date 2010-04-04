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Yaşam

Deniz, kum, güneş, maganda

Turistler bol bol güneşlenip denize girerken, sezon açan ve donla denize girenlerin yanısıra bazı erkekler de günlük kıyafetlerle yürüdükleri plajda genç ve güzel turistleri bak

04 Nisan 2010 03:00

T24 - Muğla’nın Bodrum ilçesinde geçen hafta ortasından itibaren hava sıcaklıklarının artması üzerine sahiller yerli ve yabancı turistlerle doldu. Turistler bol bol güneşlenip denize girerken, sezon açan ve donla denize girenlerin yanısıra bazı erkekler de günlük kıyafetlerle yürüdükleri plajda genç ve güzel turistleri bakışları ile taciz etti.

Hava sıcaklığının bugün 26, deniz suyu sıcaklığının ise 20 dereceye kadar ulaştığı Bodrum’da Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet ve Bitez sahilleri yerli ve yabancı turistlerle doldu. Birçok turist sıcak havanın etkisi ile sahillere akın edip denize girip güneşlendi. Bazı tatilcilerin de köpekleriyle denize girerek eğlendiği görüldü. İngiliz, Danimarkalı ve İsrailli turistler sere serpe güneşlendi. Görüntüler Bodrum’un Temmuz ve Ağustos aylarını aratmadı.

Bodrum sahillerinde magandalar da sezonu erken açtı. Bazı inşaat işçileri turistlerin de bulunduğu plajda donla denize girerken, bazı kişiler ise sahilde elbise ve kösele ayakkabı ile turistlerin yanına kadar giderek bakışlarıyla tacizde bulundu. Rahatsız olan bazı turistlerin yerlerinden kalkarak plajı terk ettiği görüldü.


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