-DENİZ KİRLİLİĞİNE ACİL MÜDAHALE TATBİKATI ANKARA (A.A) - 05.10.2010 - ''Antalya Ulusal Deniz Kirliliğine Acil Müdahale Tatbikatı'', 13-14 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Denizcilik Müsteşarlığı koordinasyonunda yapılan tatbikat planlamasına göre, kamu ve özel kurum kuruluşlarının katılımlarıyla, 5-7 Eylül 2007'de Karadeniz Ereğli'de ''Sulh 2007'', 26-27 Mayıs 2008 tarihlerinde İzmit Körfezi'nde, 3-4 Kasım 2008'de İskenderun Körfezi'nde, 27-28 Mayıs 2009 tarihlerinde Aliağa Körfezi'nde, 7-8 Ekim 2009 tarihlerinde Samsun'da ve 12-13 Mayıs tarihlerinde Çanakkale'de ''Deniz Kirliliğine Acil Müdahale Tatbikatları'' yapıldığı hatırlatıldı. Bu seri tatbikatların devamı niteliğinde olan ''Antalya Ulusal Deniz Kirliliğine Acil Müdahale Tatbikatı''nın 3. seviye deniz kirliliğine acil müdahale amaçlı olduğu ve 13-14 Ekim'de denizcilik müsteşarlığı koordinesinde, acil müdahale yetkisi almış bazı firmalarca bölgede bulunan kurum, kuruluş ve kıyı tesislerinin katılımıyla Antalyada gerçekleştirileceği belirtildi. Açıklamaya göre, tatbikat senaryosu şöyle: Antalya limanından ayrılan Panama bandralı ''M/V Olympos'' adlı konteyner gemisi ile Antalya limanı demir yerine yakıt ikmali için gelen Azerbaycan menşeili fuel oil yüklü Türk bandralı ''M/T Antalya'' tanker gemisi çatışacak. Çatışan gemilerden Olympos gemisi dümeni kilitlendiğininden sürüklenerek başka bir noktada demirlemek zorunda kalacak. Antalya tanker gemisinden denize atlayan kazazedeler kurtarılacak, gemide çıkan yangın söndürülecek, tankerde kaza sonucu yırtılan bölüm onarılacak, Antalya tankerinden denize dökülen fuel oil bariyer serilerek toplanacak, karaya vuran petrolün temizliği yapılacak ve toplanan sulu petrol bertaraf tesislerine götürülecek.''