Deniz kaplumbağalarının hayatı beyaz perdeye taşınıyor

Mehmet Miras, uzun yıllardır deniz kaplumbağalarının korunması için mücadele eden bir gazeteci-fotoğrafçı. Yaptığı haberler ve hem yurt içinde hem de yurt dışında açtığı sergilerle bu narin canlıların korunmasına katkı sağlayan Miras, kaplumbağaların korunmasını anlatan 90 dakikalık bir film yapımına girişti.

Yönetmenliğini, bir başka gazeteci olan, Eyüphan Kurtçu'nun ve çekim danışmanlığını “Dondurmam Kaymak “ve “Entel Dantel” filmlerin yapımcısı yönetmen Yüksek Aksu'nun üstlendiği filmde, yaşamını tekerlekli sandalyede sürdüren engelli bir çocuğun deniz kaplumbağalarının neslinin devamı için sergilediği mücadele anlatılıyor.

Çekimler, Silifke, Anamur, Alanya, Antalya Çıralı, Muğla Dalyan, İztuzu ve Adana Akyatahan kumsallarında yapılacak

Geçtiğimiz şubat ayında Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington Eyaleti'ndeki Baltimore’da 33.sü yapılan uluslararası sempozyuma damgasını vuran Miras bu kıtada açtığı sergide büyük ses getirmişti.

Mehmet Miras aynı zamanda National Geographic’in de muhabiri.