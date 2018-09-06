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Deniz kabardı, şezlonglar suya gömüldü

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde denizin kabarması sonucu yaklaşık 100 şezlongun su içinde kaldığı görüntü, görenleri şaşırttı

06 Eylül 2018 19:40

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde denizin kabarması sonucu yaklaşık 100 şezlongun su içinde kaldığı görüntü, görenleri şaşırttı.
Alanya\'nın İncekum Plajı\'nda kabaran deniz, şezlongları içine aldı. Sabah geldiğinde yaklaşık 100 kadar şezlongun suda olduğunu gören işletmeci, şaşkınlık yaşadı. Deniz suyu sabah olmasına rağmen çekilmezken, ortaya ilginç görüntüler çıktı.
Plajda denize girmek isteyen yerli ve yabancı tatilciler de durum karşısında şaşırırken, geceden bu yana etkili olan dalgalar nedeniyle suya girmekte güçlük çekti.
Cankurtaranlar, denize girenleri fazla açılmamaları konusunda uyardı.

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