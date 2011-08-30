-Deniz Harp Okulunun gurur günü İSTANBUL (A.A) - 30.08.2011 - Deniz Harp Okulunun 238. Dönem Diploma ve Sancak Devir-Teslim Töreni, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in katılımıyla yapıldı. Deniz Harp Okulu Komutanlığındaki tören, alay sancağının tören alanında yerini almasının ardından Cumhurbaşkanı Gül'ün tören alanına gelmesiyle başladı. Gül, tören alanındaki öğrencileri, ''Deniz Harp Okulu merhaba'' diyerek selamladı. Törende, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Kemalettin Gür, Türk Bahriyesine 1773 yılından bugüne kadar kahraman denizciler yetiştiren Deniz Harp Okulunun, 130'u Türk, 1'i Azerbaycan, 2'si Kazakistan, 1'i Ürdün olmak üzere 134 deniz teğmenini donanma saflarına yolcu etmenin gururunu yaşadığını söyledi. Gür, konuşmasında şunları kaydetti: ''Genç bahriyelilerin çağdaş değerlerin ve dünyadaki gelişmelerin bilincinde, yüreklerinin Atatürk, vatan ve deniz sevgisiyle dolu olmaları gurur kaynağımızdır. Bu kapsamda içtikleri anda bağlı kalarak vatanımızın ve milletimizin bölünmezliği ve bekası için büyük bir azim ve özveriyle çalışacaklarına inancım tamdır. Onlara Atatürk'ü ve onun emaneti olan Cumhuriyet ve devrimlerini iyi anlayarak dört elle sarılmalarını, belirlediği rotadan asla şaşmamalarını, o rotanın sadece Bahriyemizi ve Türk Silahlı Kuvvetlerini değil, Türk ulusunu hak ettiği çağdaşlık ve gelişmişlik limanına eriştirecek tek rota olduğunu öğretiyor ve yaşatıyoruz.'' Gür, genç teğmenlerin her göreve hazır olduklarını da belirterek, vatanı için şehit olanlara rahmet diledi. Gazilere de şükranlarını sunduğunu ifade eden Gür, ''Vatan sevgisi, cesaret, onur, sadakat ve fedakarlık gibi yüce duygularla yetiştirilen tüm öğrencilerim ve genç teğmenlerim bizler gibi yeri geldiğinde bu topraklar için canlarını severek feda etmeye hazırdır'' dedi. Konuşmasında genç teğmenleri de kutlayan Gür, ''Sizler, dünyadaki en iyi askeri ve denizcilik eğitimlerinden birini verdiğine inandığım Deniz Harp Okulundan mezun oldunuz. Ayrıcalıklı bir ortamda yaşadınız, farklı olarak çok iyi yetiştiniz'' dedi. Gür, bugün donanmanın Atlantik'ten Büyük Okyanus'a kadar tüm denizlerde şerefle şanlı bayrağı dolaştırdığını ifade ederek, genç teğmenlerin yüce milleti mükemmel bir şekilde temsil edeceğine inandığını söyledi. -Dönem birincisinin konuşması- Deniz Harp Okulunu birincilikle tamamlayan Deniz Teğmen Eren Atmaca da mezun olmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, ''Büyük bir onurla belirtmek isteriz ki; Atatürk ilkeleri doğrultusunda, çağdaş bilim ve teknolojinin gerektirdiği anlama, izleme, araştırma ve çözme yeteneklerimizi sizlerin büyük emeklerinizle kazandık, onurumuzla, cesaretimizle ve sadakatimizle de bu niteliklerimizi geliştirdik'' dedi. Atmaca, bugünlere gelmelerinde destek olan ailelerine de teşekkür ederek, ''Sayın Cumhurbaşkanım, yeni mezun 134 deniz teğmeni olarak, içtiğimiz anda bağlı kalarak, emrimizde görev yapacak personele sadece emir veren değil, aynı zamanda bıkıp usanmadan bilgi, insani ve ahlaki değerleri aktaran birer subay olacağımıza, Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında Türkiye Cumhuriyeti'nin yılmaz bekçileri olarak aziz vatanımız için canımızı seve seve feda etmekten asla kaçınmayacağımıza söz veriyoruz'' diye konuştu. Ardından Deniz Harp Okulu 238. dönem mezunu teğmenler hep birlikte ant içti. -238. dönem baklası- Törende, 238. dönem baklasının dönem birincisi Teğmen Atmaca tarafından denize indirilmesinin ardından dereceyle okulunu bitirenlere diploma ve ödülleri verildi. Bu arada, dönem baklasının denize indirilmesini Cumhurbaşkanı Gül dürbünle izledi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül okul birincisi Teğmen Atmaca'ya, TBMM Başkanı Cemil Çiçek okul ikincisi Teğmen Yasin Sütoğlu'na, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan okul üçüncüsü Teğmen Ali Opçin'e, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özel de okul dördüncüsü Mert Göktepe'ye diplomalarını verdi. Dereceye giren diğer mezunlar da diplomalarını Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ve kuvvet komutanlarının elinden aldı. Mezun konuk teğmenlerin de diplomalarını almalarının ardından 1961 yılı mezunları tarafından diğer teğmenlere diplomaları verildi. Sancak devir teslim töreninin yapılmasından sonra sancaktar ve sancak muhafızı teğmenlerin diplomalarını, okul komutanı Tümamiral Gür verdi. Tören, Deniz Harp Okulu Marşı'nın okunması ve geçiş töreniyle sona erdi. Törenin sonunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçak ve helikopterler gösteri uçuşu yaptı. Bu arada denizde de çeşitli gösteriler yapıldı.