-DENİZ HARP OKULUNDA DİPLOMA TÖRENİ İSTANBUL (A.A) - 31.08.2010 - Deniz Harp Okulunun diploma ve sancak devir-teslim töreni, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner'in de katılımıyla yapıldı. Tuzla'da bulunan Deniz Harp Okulu Komutanlığındaki tören, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün tören alanına gelmesi ve Öğrenci Alayı'nı ''Deniz Harp Okulu merhaba. Deniz rütbeleriniz hayırlı olsun'' diye selamlamasıyla başladı. Öğrenci Alayı ve Alay Sancağının tören mevkisini alması ve Alay Komutanı tarafından Cumhurbaşkanı Gül'e takdim edilmesinin ardından İstiklal Marşı okundu. Deniz Harp Okulu Komutanı Tuğamiral Kemalettin Gür, törende yaptığı konuşmada, bilimsel ve çağdaş anlamda Türkiye'nin en eski eğitim ve öğretim kurumu olan ve 1773 yılından bugüne geçmişi şan ve şerefle dolu Deniz Harp Okulunun bu yıl 193'ü Türk, 1'i KKTC'den ve 1'i Ürdün'den olmak üzere toplam 195 deniz teğmenini donanma saflarına yolcu etmenin haklı gururunu yaşadığını söyledi. Deniz Harp Okulunun görevinin, önemi her geçen gün biraz daha artan çevre denizlerinde Türk ulusunun vazgeçilmez hak ve çıkarlarını koruyan al bayraklı Türk donanmasına her türlü savaş şartlarında liderlik yapabilecek yeterliliklere sahip deniz subayları yetiştirmek olduğunu ifade eden Tuğamiral Gür, eğitim felsefelerinin en temel prensibinin dürüstlük ve erdem olduğunu ve Deniz Harbiyeli'nin iyi ahlak ve dürüstlük konusunda çevresine ve topluma daima örnek teşkil ettiğini belirtti. Mezun teğmenler adına konuşan okul birincisi Deniz Teğmen Metin Yaşamalı da Deniz Harp Okulundan mezun olmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Yaşamalı, ''Deniz Kuvvetlerimizin geleceğinin teminatı olan bizler, bilgi ve becerilerimizi durmaksızın geliştirmeyi ve Büyük Önder Atatürk'ün ilkelerini kalplerimizin derinliklerinde yaşatarak başarılı olmayı ana hedefimiz olarak kabul ediyoruz'' şeklinde konuştu. Deniz Harp Okulu 237. dönem mezunu teğmenler, daha sonra birlikte ant içti. Törende, bu yılki mezunları temsilen 237. yıl baklasının dönem birincisi Deniz Teğmen Yaşamalı tarafından denize indirilmesinin ardından okulu dereceyle bitirenlere diploma ve ödülleri verildi. Cumhurbaşkanı Gül, okul birincisi Deniz Teğmen Yaşamalı'ya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Koşaner okul ikincisi Deniz Teğmen Caner Arslan'a, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül de okul üçüncüsü Süleyman Erten'e diplomasını verdi. Daha sonra sancak devir-teslim töreni yapıldı. Törenin ardından sancaktar ve sancak muhafızı teğmenlere okul komutanı Tuğamiral Kemalettin Gür tarafından diplomaları verildi ve sancaktar teğmenin kılıcı kuşandırıldı. Tören, Deniz Harp Okulu Marşı'nın söylenmesi ve öğrenci alayının tören geçişiyle sona erdi. 237. dönem teğmenleri, törenin ardından kılıç çatarak mezuniyetlerini kutladılar.