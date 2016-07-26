Deniz Harp Okulu Komutanlığı'ndaki arama sona erdi

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından başlatılan operasyonlar kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tuzla'da bulunan Deniz Harp Okulu Komutanlığı'nda arama sona erdi.

Darbe girişimine ilişkin soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tuzla Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Deniz Harp Okuluna geldi. Hürriyet'te yer alan habere göre, polisler, cumhuriyet savcısının nezaretinde okulda arama çalışmalarına başladı.

15 Temmuz akşamı gerçekleşen darbe girişiminin ardından, Deniz Harp Okulu Dekanı Kurmay Kıdemli Albay Çetin Özaktan ile okulda görevli 4 subay gözaltına alınmıştı. Dün de İstanbul Levent'teki Harp Akademileri Lojmanı'na operasyon düzenlenmiş, yaklaşık 3 saat içeride kalan ekipler, aralarında rütbeli askerlerin de bulunduğu 40 şüpheliyi gözaltına almıştı.