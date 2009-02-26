Deniz hapiste, Hüsnü eşinde

Hüsnü Şenlendirici, Deniz Seki'nin hapse girdiği dakikalarda eski eşinin kuaför salonunda görüntülendi.





Nazire Şenlendirici'nin İstanbul Fulya'da açtığı kuaför salonunda FOX TV muhabiriyle karşılaşan Hüsnü Şenlendirici, kendisine "Geçmiş olsun" diyen muhabire sert yanıtlar verdi.



Şenlendirici, "Neden Deniz Seki'nin yanında değilsiniz" sorusuna ise "Orada basın var, karışık şimdi orası" diye yanıt verdi. Şenlendirici, dün sabah ise Seda Sayan'ın sabah programına telefonla bağlandı. "Deniz de bir annenin evladı. Herkes konuşurken dikkat etmeli. Sanatçılar her zaman doğruyu yapacak diye bir şey yok. Yanlış olanı da düzeltmek gerekir. 15 gündür uyuyamıyorum" diyen Şenlendirici, bu yaşananlardan dolayı evden çıkmak istemediğini söyledi.





