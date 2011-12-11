Deniz Gezmiş'in yeni fotoğrafları ortaya çıktı

T24 - Deniz Gezmiş’in, hakkında idam kararı verildiği mahkemeye giderken fotoğrafları ortaya çıktı.





6 Mayıs 1972'de idam edilen 1968 kuşağının devrimci lideri Gezmiş, ortaya çıkan fotoğraflarda mahkemeye giderken koridorda kendini götüren askerlerle tartışması, hakim karşısına dik ve sakin duruşu görülüyor.



Ankaralı İşadamı ve Koleksiyoner Muhammet Yüksel'in arşivinde yer alan fotoğraflarda, Deniz Gezmiş’in mahkemeye götürülürken koridorlarda askerlerle tartışması, mahkeme salonunda hakim karşısında görülüyor. Beyaz gömlek giyen Gezmiş’in mahkeme koridorlarında kendini götüren askerlerle tartışması ve hakim karşısına çıktığında da oldukça sakin duruşu dikkat çekiyor.





Koleksiyoncu Muhammet Yüksel, arşivindeki fotoğraflarla ilgili olarak bugüne kadar hiçbir yerde yayınlanmadığını belirterek, “Deniz Gezmiş, hakkında idam kararı verildiği mahkemeye götürülürken oldukça sakin görünüyor. Mahkeme koridorunda kendisini itekleyen askerlere baş kaldırıyor. Onlarla tartışıyor. Burada bir askerin Gezmiş’e vuracakmış gibi elini kaldırdığı görülüyor, ancak ona rağmen Gezmiş oralı bile olmuyorö dedi. Deniz Gezmiş'in düğüne gider gibi idama gittiğinin fotoğraflarda da görüldüğünü kaydeden Yüksel, “Onurlu bir duruş, o güzel şeyler için, ülkesi için, daha doğru şeylerin bu ülkede olması için canını verdi. Tüm fotoğraflarda Gezmiş’in onurlu duruşu ve hiç pişmanlık duymadığı görülüyor. Çünkü o ülkesi için, inandığı doğru şeyler için ölüme gittiğinin bilincindeydiö diye konuştu.

Gezmiş'in anısına sergi



6 Mayıs 2012 tarihinde Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idam edilişlerinin 40’ıncı yıldönümü olduğunu hatırlatan Yüksel, “Gezmiş’in anısına sergi açmayı düşünüyorum. Elimde Gezmiş’in yayınlanmamış çok sayıda fotoğrafı var. Bu arada elinde Gezmiş ve arkadaşlarıyla ilgili bilgi, belge, fotoğraf olan varsa, onların da bana ulaşmasını rica ediyorum. Sergide onlara da yer vereceğimö dedi. Gezmiş anısına açacağı sergi için sponsor desteğini de beklediğini kaydeden Yüksel, “Belediyelerden, yetkililerden, imkanı olan herkesten destek bekliyorum. Sergiyi Türkiye’nin her noktasına götürmek istiyorumö şeklinde konuştu.



