Deniz Gezmiş'in mektubu ortaya çıktı

T24 - 38 yıl sonra ortaya çıkan mektuptaki yazı, Deniz Gezmiş'in el yazısıyla karşılaştırılacak.



Deniz Gezmiş’in 6 Mayıs 1972’de idam edilmeden önce babasına hitaben daktiloyla yazdığı ünlü mektubunun el yazılı müsveddesi ağabeyi Bora Gezmiş’e teslim edildi. Gezmiş, “Deniz’in el yazısıyla bu yazıyı karşılaştıracağız” dedi.



Habertürk'ün haberine göre, 68 kuşağı devrimci gençlik liderlerinden Deniz Gezmiş’in 6 Mayıs 1972’de idam edilişinden önce babası Cemil Gezmiş’e yazdığı ve “Mektup elinize geçmiş olduğu zaman aranızdan ayrılmış bulunuyorum’’ diye başlayan ünlü son mektubunun orijinali olduğu ileri sürülen bir mektup ortaya çıktı. Habertürk TV’de Haber Masası adlı programda gündeme getirilen mektup, İstanbul Ataşehir’de yaşayan Gülşah Yurtseven tarafından Deniz Gezmiş’in ağabeyi Bora Gezmiş’e teslim edildi.

Deniz'in annesi vermiş



Yurtseven mektubun hikâyesini şu sözlerle anlattı: “Deniz’in annesi Mukaddes Hanım Acıbadem’de öğretmenlik yaparken, öğrencilerinden biri de akrabamız Aynur Genç’miş. Mukaddes Hanım, bu mektubu ‘Sadece sana güvenebilirim’ diyerek saklaması için Aynur Genç’e vermiş. Annem ve ablam, nişanlandığında Aynur’u ziyarete gitmiş. O ziyarette konuyu ablama açmış ve korktuğunu, mektubu yakmayı düşündüğünü söylemiş. Ablamda ‘Sakın yakma, o mektup çok değerli’ demiş ve mektubu almış. Bu mektubun ablamda olduğunu ben de bilmiyordum.’’



Yurtseven, Anıtkabir ziyareti için Ankara’ya gittiğinde Deniz Gezmiş’in mezarını da ziyaret ettiğini belirterek, “Döndüğümde ablama ‘Deniz Gezmiş’in de mezarına gittik’ dedim. Gülümsedi. ‘O da bir şeymi, bende Deniz Gezmiş’in yazdığı mektup var’ dedi. İşte o zaman haberim oldu bu mektuptan” diye konuştu

‘Müsvedde olabilir'



Mektubu Gülşah Yurtseven’den alan Deniz Gezmiş’in ağabeyi Bora Gezmiş, “Deniz’in el yazısıyla, bu mektuptaki yazıları kıyaslatacağız. Mektup müsvedde gibi. Bazı kelimelerin üstü karalanmış. Bu mektubun aslı daktiloda yazıldı. Belki Deniz bu mektubu yazdırtmadan önce el yazısıyla müsveddesini hazırlamıştır, bu mektup da o mektup olabilir. Ya da bu mektubu annem yazmış olabilir. Deniz’in mektubunu elinden alırlar diye korkmuş, o nedenle de bir örneğini yazmış olabilir. Annemin el yazısıyla da karşılaştıracağız. Deniz’in daktiloyla yazılan son mektubuyla bu mektup arasında tek bir fark var. Bu mektupta ‘Yaşasın Türk ve Kürt halklarının kardeşliği’ yazıyor. Oysa daktilo edilen mektupta o cümlesi yok. Onu idam sehpasında son sözü olarak söylemişti” dedi.