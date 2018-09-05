Deniz Gezmiş'in daha önce hiç yayımlanmamış fotoğrafı ortaya çıktı

Deniz Gezmiş’in bugüne dek hiç yayınlanmamış bir fotoğrafı ortaya çıktı. Deniz Gezmiş’in kardeşi Hamdi Gezmiş’in Tuhaf Dergi'den Muhsin Topyıldız’a verdiği röportajda yayınlanan fotoğrafta Deniz Gezmiş; Mukaddes Gezmiş (annesi), Cemil Gezmiş (babası), Hamdi Gezmiş (kardeşi) ve köpekleri Bobi ile birlikte görülüyor.

Basında ilk kez yayınlanan 1961 tarihli bu fotoğraf Sivas’ta çekilmiş.

Öte yandan Hamdi Gezmiş kardeşi Deniz Geçmiş'e ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Hamdi Gezmiş 1970 yılında abisi Deniz Gezmiş ile birlikte geçirdiği cezaevi günlerini anlattı ve yaşadıkları bir tartışmayı aktardı.

Hamdi Gezmiş’in Tuhaf Dergi'ye verdiği röportajdan ilgili bölümü şöyle:

1970 yılında ben henüz 17 yaşındayken kısa bir süre Bayrampaşa Cezaevi’nde beraber bulunduk. Sol ve sağ görüşlüler ayrı koğuşlarda yatıyordu. Devrimci öğrenciler E1- 101 Koğuşunda kalıyordu. Koğuşta adi suçlular, cinayetten yatanlar, kaçakçılar da vardı ama ağırlık siyasilerdeydi. Cezaevinde abime kavuşunca önce sarıldık ama sonra kızdı bana; “Ne işin var burada?” dedi. Kendi tercihim olmadığını söyledim. Baktım üstüme geliyor, ‘’Sen neden buradasın o zaman? Senin burada ne işin varsa benim de o işim var,” diye diklendim. “Benim görevlerim var,” diye cevapladı. “Benim de görevlerim var,” dedim. Bunun üzerine nasihatlere başladı. “Sen bana bakma, ben fırsat bulup okuyamıyorum. Ama sen önce okulunu bitirmelisin. Eyleme de katıl ama dikkatli ol,” dedi. On beş gün sonra tahliye kararı anons edilince başta Cihan olmak üzere arkadaşlar marş söyleyerek yolcu ederken Deniz abim gerilerdeydi, duygusallaşmıştı. Sarıldık. Deniz Abim’e sarılınca göğsüne gelirsiniz. Öylece sarılıp ayrıldık...