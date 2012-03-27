Deniz Gezmiş'in ağabeyi: Savcılar Deniz ve arkadaşlarını övdüğüm için dava açabilirler

Hülya Karabağlı - T24/Ankara

Türkiye'de gençlik hareketinin lideri Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu'nun (THKO) kurucu ve yöneticilerinden Deniz Gezmiş’in ağabeyi Bora Gezmiş, “Özel yetkili mahkemeler, Deniz’i ve arkadaşlarını övdüğüm için hakkımda her an dava açabilirler” dedi. “Bunu sadece ben değil diğer 68’liler de düşünüyor” diyen Gezmiş, kabarık dava dosyalarının medyaya yansımadığına dikkat çekti.

68’liler Birliği Başkanı Sönmez Targan’ın da bulunduğu onlarca kişi “Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını övdükleri”, “Yasa dışı örgütlerin propagandası” yaptıkları gerekçesiyle yargılanıyor.



“68’lilere gözdağı vermek istercesine’



“68 kuşağına ilgi yükseldikçe sanki gözdağı gibi dava açılıyor” diyen Bora Gezmiş, “Size dava açılmasını bekliyor musunuz” sorusuna, “Sadece ben değil diğer 68’liler dava açılabileceğini düşünüyor. Özel yetkili mahkemeler yapabilir. Tehlikeli olan, böyle bir şeyi hazırda bekletebilirler” dedi.



40 yıl önce THKO tarih oldu



Bora Gezmiş, örgüt üyeliği suçlamalarının dayanağı olmadığını dikkat çekerek, “Deniz Gezmiş’in THKO örgütü, 40 yıl önce tarih oldu. Böyle bir örgüt ortada yok. 1970’lerin başında bu örgüt bitti. Olmayan bir örgüt için suçlama yapılabilir mi” diye sordu.



68’liler Birliği Başkanı Targan yargılanıyor



68’liler Birliği Başkanı Sönmez Targan, CHP’nin Adana yöneticileri Mehmet Çelebi, Mehmet Çağrı Çetiner, Ankara ve diğer illerde çok sayıda insan, “Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını övdükleri”, “Yasa dışı örgütlerin propagandasını’ yaptıkları gerekçesiyle yargılanıyor. Targan’ın üçüncü duruşması Mayıs ayının ilk haftasında.



‘Kızıldere katliamı emperyalizmin tuzağıdır’



CHP Çukurova İlçe Başkanlığı’nın 18 Mayıs 2011 tarihinde düzenlediği Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan ve Mahir Çayan’ı anma toplantısı 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nin yolunu açtı. Sönmez Targan’ın, “Tek çıkar yol tüm muhalefet güçlerini ortak bir paydada bir araya getirip sandığa tek bir yumruk olarak itmektir. Kızıldere emperyalizmin tuzağıdır. Katliamda yaşamlarını kaybeden gençler bizim onurumuzdur. Kızıldere tam anlamıyla bir katliamdır. Verdikleri mücadeleyi hiçbir zaman unutmayacağız” sözleri delil olarak iddianameye girdi.



Deniz Gezmiş’in örgütü iddianamede yanlış



İddianamede, Deniz Gezmiş’in Türk Halk Kurtuluş Ordusu, Mahir Çayan’ın Türkiye Halk Kurtuluş Partisi Cephesi’nden yargılandıkları davalar yanlış yazıldı. İddianamede, Deniz Gezmiş için, “Türkiye Halk Kurtuluş Partisi Cephesi terör örgütü lideri iken idam edilen” dendi.



Targan: Başbakan, Meclis başkanı 68’liyim diyor



Mahkemeye gönderdiği savunmasında Targan, “Gerek dünyada gerekse Türkiye’de 68 gençlik hareketleri tarihe mal olmuş son derece önemli ve öğretici toplumsal fenomenlerdir. Sayısız romanlar yazılmış, filmler çekilmiş TV dizileri yapılmış, tiyatro yapıtları sahneye konmuş, siyasal ve sosyal araştırmalar da bulunulmuş ve hatta beste yarılmaları düzenlenmiştir.

Hatta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı Cemil Çiçek ve bir çok partilerin yöneticileri Meclis içi ve dışı konuşmalarında kendilerini de 68’li olduklarını vurgular yaparak siyasal rant peşinde koşmamışlar mıdır?

Böyle davranmaların kınamıyor tersine son derece doğal karşılıyoruz. Çünkü 68’lilik geçmişte olduğu gibi bugün de ayrıcalık ve insanı onurlandıran özelliktir. Bunun en somut ve yaşayan örneği bugün parlamentodadır. Kızıldere olaylarından kurtulan tek kişi olan ve 60’lı yıllarda Dev-Genç Başkanlığı da yapmış bulunan bu parlamenter Ertuğrul Kürkçüdür” dedi.



