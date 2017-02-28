Deniz Gezmiş'in abisi: Sadece onun değil, o mücadelede idam edilen herkesin doğum gününü kutluyoruz

68 kuşağının öğrenci hareketi liderlerinden Deniz Gezmiş, 70. doğum gününde etkinliklerle anılıyor. Deniz’den 2 yaş büyük ağabeyi Bora Gezmiş, çocukluk karesinde kalan bir anıyı, "Ben iki yaş avantajını kullanarak biraz otorite kurmaya çalışıyordum" diye anlattı. 1968’den hesaplandığında neredeyse yarım asrın geride bırakıldığına dikkat çeken Bora Gezmiş, "Nasıl geçti o yıllar" sorusuna, "Ateş düştüğü yeri yakar. Deniz Gezmiş'in abisi olmak onur meselesi ama bir de onun sorumluluğu var. Bizim için sağ olması önemlidir" yanıtı verdi.

Deniz’den 2 yaş büyük Bora Gezmiş T24’ün, 70. yaş günü anmasıyla ilgili sorularına geçmişin penceresinden bazı notlarla yanıt verdi. Deniz'in dik başlı bir çocuk olduğunu ve kendisinin de iki yaş büyük olma avantajıyla otorite kurmak istediğini anlatan Bora Gezmiş, anma etkinliklerinde sadece Deniz'in adının önüne çıktığını öne sürenlerle ilgili, "Bazı kötü niyetliler var, 'niye sadece Deniz anılıyor' diyorlar. Hüseyin (İnan), Yusuf (Aslan)’u ayırmak gibi bir niyetimiz yok. Biz, Deniz’in doğum gününü değil, o mücadelede hayatını kaybeden ve mücadele verenlerle herkesin kutluyorsunuz. Bu 6 Mayıs anmasında da öyle" diye konuştu.

Bora Gezmiş’in T24'e değerlendirmeleri şöyle:

"68'in üzerinde bu sene 49 sene önümüzdeki sene 50 yıl geçmiş olacak. Deniz sağ olsaydı bizim için iyiydi tabii. Ateş düştüğü yeri yakar, Deniz Gezmiş’in abisi olmak bir onur meselesi ama bir de onun sorumluluğu var. Herkes Deniz Gezmiş’in abisi nasıl birisi diye soruyor. Üvey mi diye soranlar var. Onun verdiği sorumluluk var. Biz Doğum gününde de 6 Mayıs'ta idamları anarken de sadece Deniz’i anmıyoruz. Bu mücadelede hayatını kaybeden, mücadele veren herkesi anıyoruz. Deniz Gezmiş Vakfı da böyle bir vakıf.

"Bazı kötü niyetliler var"

"Hüseyin (İnan), Yusuf (Aslan)’ı ayırmak gibi öyle bir niyetimiz yok. Bunu yaparken Deniz’in doğum gününü değil hayatını kaybedenlerin herkesin doğum gününü kutluyoruz. 6 Mayıs anmasında da öyle. kötü niyetliler var ‘bak kardeşlerini öne çıkarıyorlar ve diğerlerini önemsemiyorlar’ var. Deniz isminin öne çıkmasının sebebi biz değil halktır."

70. yaş anması bugün Caddebostan Kültür Merkezi’nde

Deniz Gezmiş’in 70’inci yaşı anısına bugün saat 20.30'da Caddebostan Kültür Merkezi'nde (CKM) Kadıköy Belediyesi'nin ev sahipliğinde bir etkinlik gerçekleştirilecek. Sunay Akın'ın sunacağı 70. Doğum Günü anma etkinliğine Cahit Berkay, Edip Akbayram, Hayko Cepkin, Hüseyin Turan, Mazlum Çimen, Moğollar, Ruhi Su Dostlar Korosu, Zuhal Olcay, Zülfü Livaneli ve Cem Öget Orkestrası yer alacak.