Deniz Gezmiş posteri taşımak da suç sayılacak!

AKP hükümeti, uzun süredir üzerinde çalışmaları yapılan “ iç güvenlik paketi”ni TBMM Başkanlığı’na sundu. Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde havai fişek, molotof ve benzeri el yapımı maddeler ile demir bilye ve sapan kullanılması da suç kapsamına alınıyor ve taşınması yasaklanıyor. Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde molotof gibi maddeleri taşıyanlar veya kimliklerini gizlemek amacıyla yüzlerini örterek katılanlara 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası getiriliyor. Bu durumda Mahir Çayan, Deniz Gezmiş veya Abdullah Öcalan gibi isimlerin fotoğraflarını taşımak suç olacak.