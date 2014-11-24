İşte TBMM Başkanlığı'na sunulan iç güvenlik paketinin tam metni

Jandarma, emniyet ve nüfus idaresinin görev alanları ile yetkilerinde çeşitli düzenlemeler içeren "İç Güvenlik Reformu Paketi" TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Paket, sokak eylemlerine verilecek hapis cezalarının artırılmasını, molotofa silah muamelesi yapılmasını ve polislerin arama yapmasının amir iznine bağlanmasını öngörüyor.

Jandarmayı İçişleri Bakanlığı'na bağlayacak düzenlemenin de yer aldığı 'İç Güvenlik Reformu Paketi'nden detaylar şöyle:

Jandarmaya yetki

Belediye sınırları içinde olmakla birlikte, hizmet gerekleri bakımından uygun görülen yerler jandarmanın görev alanı olarak tespit edilecek.

Jandarmayı içişleri atayacak

Jandarma teşkilatında daire başkanı ile il ve ilçe jandarma komutanlarını atama yetkisi, İçişleri Bakanlığı’na verilecek. General düzeyindeki subay atamaları, müşterek kararname ile yapılacak. Sahil Güvenlik komutanlarını, İçişleri Bakanı atayacak.

Jandarmaya kaymakam denetimi

İl ve ilçelerde jandarmanın disiplin amiri vali ve kaymakamlar olacak. Kaymakamlar, askeri görevler dışında jandarmayı denetleyecek. Bu madde için Genelkurmay’dan görüş alınacak.

Suç işleyen jandarmayı, bakan uzaklaştıracak

İçişleri Bakanı, Jandarma Genel Komutanı hariç, jandarma teşkilatı personelini, askeri nitelikte olmayan görevleri nedeniyle işledikleri suçlardan dolayı görevden uzaklaştırabilecek. Askeri suçlarla ilgili kararı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, kendi bünyesinde alacak.

Amir izniyle arama

Polis; suç işlemenin önlenmesi, kaçan failin yakalanması, yurttaşların hayatlarına, mal varlığına veya topluma yönelik tehlikenin önlenmesi amacıyla amirin emriyle kişilerin üstünü, eşyasını ve aracını arayabilecek.

Uzaklaştırma

Polis, toplumsal olayları önlemek için kişileri o anda bulundukları yerden geçici olarak uzaklaştırabilecek veya bir yere girmelerini engelleyebilecek.

Molotofa karşı silah

Molotof, silah olarak kabul edilecek. Vatandaşın canına, konutuna, işyerine, aracına, halkın tek tek veya toplu halde bulunduğu açık ve kapalı alanlara molotof ve benzeri maddelerle saldırılması hallerinde kolluk güçleri silah kullanabilecek.

Polise ek gözaltı

Polise, 48 saate kadar gözaltı hakkı verilen düzenleme, sadece suçüstü hallerini kapsayacak. Cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu imali, fuhuş, cebir ve şiddet içeren suçlar, sokağa çıkma yasağını ihlal etme, bulaşıcı hastalıklara ilişkin önlemlere aykırı davranma, kolluk kuvvetlerine direnme ve mukavemet, sokağa çıkma yasağının ihlali durumunda bu yetki kullanılacak.

Demir bilye, taş ve sapana hapis

Gösterilere; silah, taş, sopa, sapan, demir bilye ile havai fişek, yakıcı, yaralayıcı maddelerle katılanlara 2.5 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Maskeye 4 yıl

Gösterilerde yüzlerini bez ve benzeri unsurlarla tanınmayacak biçimde kapatanlara, 2.5 yıldan 4 yıla kadar hapis verilecek. Terör örgütünün propagandası şekline dönüştürülen toplantı ve gösterilerde yüzünü kapatıp şiddete başvuranlara verilecek cezaların alt sınırı 1 yıldan 2.5 yıla çıkarılacak.

Uyuşturucu cezalarına artış

Uyuşturucu kullanan ve satanların cezaları; bu suçun okul, yurt, hastane ve ibadethane gibi yerlerde işlenmesi halinde yarı yarıya artırılacak.

Vali ve kaymakama yetki

Valiye ve kaymakama, adli kolluk amir ve memurlarına suçluları arama ve suçun aydınlatılmasıyla sınırlı ‘emir verme’ yetkisi veriliyor. Vali ve kaymakamlar, asayişi sağlamak amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının araç, gereç ve personelinden yararlanabilecek. Buna uymayanlar, oluşan zararlardan sorumlu tutulacak.

‘Sokağa çıkma’ya hapis

Toplumsal olaylar sırasında alınan tedbirlere uymayanlara, 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilecek.

- Polis koleji kapatılacak. Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı dengi okullara aktarılacak. Güvenlik bilimleri fakültesi kapatılacak ve polis amir eğitim merkezine dönüştürülecek.

- Polis akademilerindeki personelin görevine son verilecek. Buradaki öğretim üyeleri YÖK'e yönlendirilecek, öğrenciler ise üniversitelere yerleştirilecek.

- Polis eğitim merkezi müdürüne il emniyet müdürü maaşı ödenecek.

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