Deniz Gezmiş Parkı mahkemede savunma oldu

Gaziantep'te 6 Mayıs 2012'de, Deniz Gezmiş'i anmak için yapılan yürüyüş ve basın açıklamasına katıldıkları için haklarında 'örgüt davası' açılan, aralarında 'Emeğe Ezgi' müzik grubu üyelerinin de bulunduğu 4'ü kadın 12 sanığın yargılanmasına başlandı.

Suçlamaları kabul etmeyen tutuksuz sanıklar, basın açıklaması ve yürüyüşte çektikleri fotoğraflar ile Ataşehir Belediyesi'nin yaptırdığı Deniz Gezmiş Parkı ve heykelinin fotoğraflarını dosyaya delil olarak sundu. Sanıkların avukatı Ayşe Erkabalcı, "Bir yerde izin verilen bir etkinlik başka bir yerde suç sayılmaktadır" dedi.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Gaziantep'te 6 Mayıs 2012'de, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını anma etkinliğine katılan 12 kişi hakkında 'örgüt adına suç işleme' ve 'örgüt propagandası yapma' suçlamalarıyla Adana 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce dava açıldı. Aralarında İstanbul Beyoğlu'ndaki Ayışığı Sanat Merkezi’nde faaliyet gösteren ’Emeğe Ezgi’ adlı müzik grubu üyeleri Emrah Ceyran ile Sinan Koçum'un da bulunduğu sanıkların yargılanmasına başlandı.

Mahkeme başkanının iddianameyi okumasının ardından söz alan sanıkların avukatı Ayşe Erkabalcı, eylemin Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na aykırılık suçunu oluşturacak nitelikte olduğunu ileri sürerek mahkemenin 'görevsizlik' kararı vermesini istedi. Mahkeme heyeti, mahkeme savcısının talebi doğrultusunda, avukatın isteğini reddetti.

Sanatçı olduğunu ve sesinin kısılmaması için slogan atmadığını belirten sanık Sinan Koçum, "Deniz Gezmiş ve arkadaşları ile ilgili olarak bir çok yerde anma törenleri ve programlar düzenlenmektedir. Benim çıkardığım bir albümde de bu konuda şarkılar vardır. Bunlar ilgili Bakanlık tarafından bandrol verilen eserlerdir. Olay günü de zaten ben slogan atmadım. Yürüyüş esnasında da fotoğraf çektim" dedi.

Tiyatro oyuncusu olduğunu belirten Züleyha Düzdaban da savunmasında "Basın açıklaması esnasında Nazım Hikmet'in şiirlerinden oluşan bir oyun sundum. Aynı oyunu Türkiye'nin birçok yerinde de oynamıştım. Ama Gaziantep'te oynadığım oyun dava dosyasında örgütsel bir oyun gibi gösterilmiş. Benim herhangi bir örgütle bağlantım yok. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum" diye konuştu.

Emeğe Ezgi Müzik Grubu üyesi Emrah Ceyran ile ilgili olarak ise iddianamede, "Şüpheli Emrah Ceyran öncülüğünde 'Emeğe Ezgi' isimli müzik grubu tarafından örgütsel içerikli marş ve slogan söylenmiş, söylettirilmiştir. Emrah Ceyran isimli şahsın Yeşilsu Parkı’nda basın açıklaması sonrası gruba, 'Ellerinde pankartlar. Devrimci bu çocuklar' şeklinde devam eden müzik ve halay etkinliği yaptırırken görüntüleri tespit edilmiştir. Şüpheli Ceyran’ın terör örgütü ve liderlerini övücü sloganlar attığı, konuşmalar yaptığı anlaşılmıştır" denildi.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmedi. Sanıkların avukatı Ayşe Erkabalcı da basın açıklaması ve yürüyüşte çekilen fotoğraflar ile Ataşehir Belediyesi’nin yaptırdığı Deniz Gezmiş Parkı ve heykelinin fotoğrafını dosyaya delil olarak sundu. Erkabalcı, "Bir yerde izin verilen bir etkinlik başka bir yerde suç sayılmaktadır. Sanıkların basın açıklaması sırasındaki davranışları ve sözleri tamamen düşünce özgürlüğü içerisinde, kendilerini ifade etmeleri dışında bir şey değildir" dedi.Mahkeme heyeti, duruşmaya gelmeyen 2 sanığın dinlenmesi için davayı erteledi.