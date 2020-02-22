Deniz Gezmiş’in idama giderken selam gönderdiği ‘Şekibe Abla’ hayatını kaybetti

T24 Haber Merkezi

Türkiye’de 1968 dalgasının gençlik önderleri ve THKO kurucuları Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idam sürecine tanıklık eden ve en zorlu anlarında yanlarında yer alan "Denizlerin Şekibe Abla"sı Şekibe Çelenk (99) hayatını kaybetti. Deniz Gezmiş, 6 Mayıs 1972’de idama götürülürken avukatı Halit Çelenk’in eşi Şekibe Çelenk’i anmış, hayatının son anlarında “Şekibe Abla’ya selam söyle, bize çok emeği geçti” demişti.

1921 yılında Selanik’te doğan, Sosyalizm mücadelesine 1962 yılında Türkiye İşçi Partisi’ne (TİP) katılarak başlayan Şekibe Çelenk, örgütlü mücadeleye katılmasının nedenini, "Bu sömürü düzeninin değişmesi ve emekçiden ve emekten yana bir düzenin kurulması için" diye açıklıyordu.

Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde katıldığı bir söyleşide, toplumdaki töreler ve köhne inançların koşullandırdığı halkın, bir kadının mesleki bilgi ve birikiminin bir erkekle eşitliğini henüz kabullenecek düzeyde olmaması nedeniyle avukatlık mesleğini de bırakmak zorunda kaldığını söyleyen Çelenk, 1963 yerel seçimlerinde TİP'e ayrılan radyo konuşmalarından birisini yapan tek kadın konuşmacı olmuştu.

1960'lı yıllarda sosyalizm mücadelesi veren, gençlere evini açan Şekibe Çelenk, ‘Denizler’in idamına ve 5 Mayıs 2011’de kaybettiği 67 yıllık hayat arkadaşı olan, “İdam Gecesi Anıları” kitabının da yazarı Halit Çelenk'i kaybedişine ilişkin olarak 2010 yılında şunları söylemişti:

"12 Mart askeri cuntası ülkenin üzerinden bir silindir gibi geçti. Deniz, Yusuf ve Hüseyin idam edildiler. Onları asanları ve astıran Adalet Partisi iktidarını ve Demirel'i hiç affetmedim. 12 Eylül cuntası sevgili oğlum İlhan (Erdost / T24) başta olmak üzere bir sürü genci yok etti. Yine cezaevlerine yetişmek zorunda kaldık Halit (Çelenk) ile birlikte. Geçen yıl yarin yanağından gayri her şeyi, güzel günlerin geleceğine dair inancımı paylaştığım, eşim, yoldaşım, meslektaşım Halit'i yitirdim. Zor ama dolu dolu geçen, mücadeleyle örülmüş bir yaşamdı Halit'le birlikte geçirdiğimiz 65 yıl. Onu özlüyorum. Umudum gençlerde. Ve onların vermeye devam ettikleri bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinde."

Şekibe Çelenk'in yolu Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan ve çok sayıda devrimci genç ile kesişti. Onları evinde misafir eden Şekibe Çelenk, Sivas'tan yaralı olarak Numune Hastanesi'ne getirilen Yusuf Aslan'ın asker gözetiminde olmasına rağmen yanına girmeyi başarmıştı. Nihat Behram’ın kitabına koyduğu isimle “Darağacında Üç Fidan” diye anılan Deniz, Yusuf ve Hüseyin’in Ankara Sıkıyönetim 1 No’lu Askeri Mahkemesi’nde her duruşmasına katılan Şekibe Çelenk, hiç kimsenin canına kıymamalarına rağmen asılan gençlik liderlerinin aileleriyle TBMM'de idamı engellemek için çaba göstermişti.

Evrensel Basım Yayın'dan çıkan “Denizlerin Şekibe Ablası Şekibe Çelenk” kitabında kızı Serpil Çelenk Güvenç annesi için şunları söylemişti:

“Ailesinden gelen ilerici, aydınlanmacı düşünceler, okumaya inanılmaz bir düşkünlüğü olan Şekibe Sayar’ı, babasının Marksizm sempatizanlığından sosyalizme taşır. Bilimsel sosyalist görüşü küçük yaşlardan itibaren benimseyen Halit Çelenk’le olan en büyük ortak paydalarının, birbirlerine duydukları büyük aşkın yanı sıra, düşünce ve eylem birliği olduğunu söylemek yanlış olmasa gerek. 1944’de, üniversite son sınıfta evlenirler. Halit Çelenk’le birliktelikleri 60 yılı geçen, 1921 doğumlu Şekibe Çelenk, dört sevgili torununa ve onları ziyarete gelen gençlere geçmiş yılların mücadelelerini büyük bir inançla anlatıyor, her yıl Denizlerin mezarına gidiyor, Deniz, Yusuf ve Hüseyin’le konuşuyor, mezarların otlarını temizliyor, mezarları okşuyor da okşuyor…”

"Denizlerin Şekibe ablası" Şekibe Çelenk'in cenazesi bugün (22 Şubat 2019 Cumartesi) ikindi namazını müteakip, Karşıyaka Mezarlığı’nda 60 yıllık hayat arkadaşı Halit Çelenk'in yanında toprağa verilecek.