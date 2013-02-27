Nihat Doğan: Deniz Gezmiş dava arkadaşım

Şarkıcı Nihat Doğan, dün akşam sosyal paylaşım sitesi Twitter’da attığı tweetlerle adından söz ettirdi. Doğan, 6 Mayıs 1972’de idam edilen, Türkiye devrimci hareketinin simge isimlerinden Deniz Gezmiş için "O benim dava arkadaşımdı" dedi.

İlk olarak, “Deniz Gezmiş'le tek ortak özelliğim, mukaddesat ve Milli irade düşmanı darbeci Askerlerin sahip olduğu vesayetçi sisteme karşı gelmemizdir” yazan Nihat Doğan, daha sonra ise şöyle yazdı:

"Bugün Deniz Gezmiş'i sevenlerin çoğuyla anlaşamayız, Onlar Deniz'e Kıyan bu darbecilere Aşıktır ben ise Deniz'e kıyan zihniyetten nefret ederim."

Radikal gazetesinde yer alan habere göre, ‘Deniz hayranı’ bir çok gencin, ‘Halkların kardeşliği’ diyemeyeceği; bunların ‘celladına aşık olduğu’; Deniz’in ‘sosyalist statüko düşmanı’ olduğu gibi bir takım ‘tespitler’de bulunan türkücü, daha sonra, “Deniz'cim sen rahat uyu. statükoyla seni asan darbeci statükocu kanlı ellerle savaş bayrağını biz sağcılar aldık. sen dava kardeşimizsin” diye yazınca Twitter’ın öteki kullanıcılarından tepki aldı.

Bu tepkilerden çok ‘hoşnut’ olduğu izlenimi yaratan ve pek çok kullanıcıya yanıt yetiştirmeye uğraşan Doğan, daha sonra da şöyle tweetler atmaya devam etti:

“Deniz Gezmiş, bak şimdi senin gibi haykırıyor ve bu faşist zihniyete inat canımız pahasına YAŞASIN HALKLARIN KARDEŞLİĞİ diye haykırıyoruz...”

“Ve bugün #DenizGezmiş66Yaşında Mekanın cennet olsun benim Dava arkadaşım.Seni unutmayacak unutturmayacağız.”

“Deniz Gezmiş'i anlamadığımı iddia eden Ey Bre cahiller,siz anladığınız için mi Deniz'i asan Darbeci statükoya aşık,Milli iradeye düşmansınız”

“Deniz gezmiş,ruhu solcu bedeni faşist boyu fındık kabuğu kadar küçük bir Kemalizme sığmayacak kadar büyük bir isimdir.o halkın kahramanıdır”

“Sana ve bu ülkenin binlerce fidanına kıyan, katil, faşist darbecilerin sistemini yıkacak yeni anayasayla halkların kardeşliğini getireceğiz.”