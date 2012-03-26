Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını idam eden yasanın kaldırılması istendi

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi ve CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın ölüm cezalarının yerine getirilmesine dair kanunun yürürlükten kaldırılması için yasa teklifi verdi. Gerekçede, idam cezalarının toplumsal vicdanda yarattığı tahribatın bir nebze olsun giderilmesi ve toplumsal barışa katkı sağlamasının amaçlandığı belirtildi.

'İtibarlarının iade edilme teklifi değil'

“Bu kanun teklifi ile itibarlarının iadesi amaçlanmamaktadır” diyen CHP’li Tanal, “Deniz Gezmiş ve arkadaşları Anayasaya tam bağımlılık ve tam bağımsız Türkiye için mücadele etmiştir. Onların zaten bu toplumda çok iyi bir itibarları vardır" dedi.

CHP'nin kanun teklifi şöyle:

‘İdam cezası siyasi kararla verildi’

Kimseyi öldürmemiş, yaralamamış, kimsenin burnunu kanatmamış olan Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan’ın “Anayasayı zorla değiştirme suçlaması” ile meclis tarafından yanlış ve son derece siyasi bir kararla kendilerine verilen idam cezaları 06.05.1972 tarihinde infaz edilmiştir.

Deniz Gezmiş ve arkadaşları “Bu Anayasayla memleket yönetilmez” diyen dönemin Başbakanına karşı, Anayasaya sahip çıkmak için, Samsun’dan Ankara’ya tam bağımsızlık için Mustafa Kemal yürüyüşü düzenlemişlerdir. Mamak Cezaevinde, 12 Mart Muhtırası sonrası özgürlükçü 1961 Anayasasının değiştirilmemesi için ölüm orucuna girmişlerdir.

Tam bağımsız Türkiye talebiyle, Türkiye’nin üslerinin kullanılmasına karşı çıkmışlar, Türkiye’nin siyasal ve ekonomik bağımsızlığını savunmuşlardır. Onlar bu talepleri ve bu özlemleri için idam edildiler. Türkiye bu idam cezalarının infazı ile bir kuşağı ve iddialarını ülke sevgilerini idam etti, yok etti. Türkiye geçen süreye rağmen hala bu kuşağın yok edilmesinin yaralarını sarmaya çalışmaktadır.

Yargılamayı yapan mahkeme savcısının “Onlar mahkemeye iyi davransalardı indirim uygulanır, cezaları müebbete çevrilirdi.” ifadesiyle yıllar sonra söylediği sözler de yargılama sürecinin ne kadar önyargılı, hukuk dışı ve bağımsız olmayan bir mahkeme tarafından yapıldığını gözler önüne sermektedir. Bu karar toplum vicdanında yıllardır kapanamayan yaralar açmış ve telafisi imkansız sonuçlar meydana getirmiştir.

Bu kanun teklifi ile itibarlarının iadesi amaçlanmamaktadır. Deniz Gezmiş ve arkadaşları Anayasaya tam bağımlılık ve tam bağımsız Türkiye için mücadele etmiştir. Onların zaten bu toplumda çok iyi bir itibarları vardır.

Kanun teklifindeki amaç, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idam cezalarının infazının toplumsal vicdanda yarattığı tahribatı bir nebze giderecek ve toplumsal barışa katkı sağlayacaktır.