Deniz filleri Antarktika’yı gözleyecek

Bilim adamları, Güney Kutbu’ndaki deniz ortamını daha iyi anlamak için bu bölgede yaşayan deniz fillerinden yardım alacak. Sudaki ısı, basınç ve tuzluluk oranlarındaki farklılıkları ölçmek için üzerlerine küçük sensörler takılan 58 deniz fili, donmuş suların altında avlanmaları için serbest bırakıldı. Yapay reçine kullanılarak takılan sensörlerden, bölgedeki donmuş su oranları ve su dolaşımı ile ilgili de bilgi alınacak. Araştırma için deniz fillerinin Antarktika çevresinde yapacakları 3 bin günlük yolculuk izlenecek.



Yüzgeçayaklılar ailesinin en büyük üyeleri olan deniz filleri, 4.5 metre uzunluğa ve 3 ton ağırlığa kadar ulaşabiliyor. Deniz filleri balık ve kalamar gibi avlarını yakalamak için 2 kilometre derinliğe dalabiliyorlar ve günde 35 ila 65 kilometre arası mesafe kat ediyorlar.

Fok türleri bu cihazlar sayesinde, geniş yaşam alanları sayesinde hiçbir şekilde ulaşılamayacak bölgelerden ölçümler alabilecek. Araştırmacılar, “Farklı avlanma alanlarına sahip diğer fok türleri gibi, kutuplarda yaşayan yırtıcı hayvanları kullanmak, okyanus gözlemciliğini gerçekten küresel hale getirebilir” diyor.

Deniz fili nüfusunun, günümüzde 600 bin civarı olduğu tahmin ediliyor.

