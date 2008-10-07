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Politika

'Deniz Feneri'yle ilgim yok'

RTÜK Başkanı Zahit Akman, Almanya'daki Deniz Feneri davasıyla hiçbir ilgisi bulunmadığını söyledi.

07 Ekim 2008 03:00

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Zahid Akman, Deniz Feneri e.V. davasıyla ilgili bir şey söylemesi gerekmediğini belirterek, "Çünkü o davayla benim hiçbir ilgim ve ilişkim yok" dedi.

Akman, RTÜK tarafından düzenlenen "Çocuk Gerçeği ve Medya Okuryazarlığı Dersinin Önemi" konulu uluslararası panele verilen arada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Akman, bir gazetecinin toplantıya CHP'li RTÜK üyelerinin katılmamasını hatırlatması üzerine, "Bizim RTÜK üyelerimiz vardır, A partili, B partili üyelerimiz yoktur. Bazı arkadaşlar dün bir açıklamayla bugünkü panele katılmayacaklarını ifade etmişlerdir. Ancak biz bu panelle ilgili kararı RTÜK'ün 9 üyesiyle birlikte aldık" dedi.

RTÜK Başkanı Zahid Akman, bir gazetecinin "Deniz Feneri davasıyla ilgili Adalet Bakanlığı Almanya'dan dosyayı istedi" demesi üzerine, "Benim o davayla ilgili olarak şu anda hiçbir şey söylemem gerekmiyor. Çünkü o davayla benim hiçbir ilgim ve ilişkim yok" şeklinde konuştu."

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Kooperatif soruşturmasıyla ilgili olarak soruşturma geçiriyorsunuz dolandırıcılık ve hileli iflas suçlarından... CHP'li üyeleri kısmen de haklı görmüyor musunuz? En azından bu soruşturma tamamlanana kadar görevinize ara vermeyi düşünmüyor musunuz? Soruşturma geçirdiğinizi ve şüpheli konumda olduğunuzu çok açıkça ifade ettiler" diyen bir gazeteciye Akman, "Tabii bir şeyin var olabilmesi için birilerinin bunu ifade etmesi gerekmiyor. Birsoruşturma yapılabilmesi için soruşturma yapan kurumun soruşturma yapılan kişiye birtakım şeyler sorması, birtakım soruları en azından ulaştırması gerekiyor" karşılığını verdi.

Bunun üzerine gazetecinin "Ama Almanya'da değilsiniz" sözlerine ilişkinde Akman, "Almanya'da olmamam böyle bir çalışma yapılmasına engel değil. Adli yardım anlaşmaları çerçevesinde iki ülkenin yetkili kişileri, kurumları yazışmalarla birtakım şeyleri sorabilir. Bunların hepsinin cevabını ben tv konuşmalarımda, avukatım aracılığıyla basın açıklamalarımda yaptım. O nedenle tamamen spekülatif, kurumumu ve şahsımı yıpratmaya yönelik bu faaliyetler şu anda belli mihraklar tarafından yürütülüyor ve yönetiliyor. Bazı kişiler de buna maalesef alet oluyor. Bunlarla yargı önünde hesaplaşmaya devam edeceğim" diye konuştu.

Gazetecinin "Bu bilgileri veren Frankfurt'taki basın sözcüsü" sözleri üzerine de Akman, "Bu konuyla ilgili açıklamaları yaptım. Bu konuyla ilgili söylemiş olduğumun dışında herhangi bir gelişme yoktur. Bir takım basın yayın organlarının spekülatif amaçlı hiçbir gerçeği yansıtmayan iddialarını ciddiye alarak bu konuları sormanızı ve ısrarınızı da yadırgıyorum" dedi.

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