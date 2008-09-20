Deniz Feneri’ne inceleme

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Bakan: Deniz Feneri'ni denetletiyorum

İçişleri Bakanlığı, Deniz Feneri Derneği'ne yönelik idari inceleme başlattı. Dernekler Dairesi Başkanlığı, denetçileri İstanbul’a gönderdiAlmanya'daki Deniz Feneri e.V.’ye Nisan 2007'de yapılan baskınla başlayan soruşturma sırasında Türkiye'den net yanıt alamayan Alman polisinin, Ankara'ya da istediği bilgiyi vermediği ortaya çıktı. Bu arada İçişleri Bakanlığı, Türkiye'deki Deniz Feneri Derneği ile ilgili de idari inceleme başlattı.Soruşturma kapsamında, iki ülkenin Adalet bakanlıkları arasında işletilecek adli yardımlaşma sistemi yerine doğrudan Interpol üzerinden Ankara'dan bilgi isteyen Alman polisi, yanıtlarını tam olarak alamadı.Türk Interpol’ü yanıtında, Almanya'dan gelen yazıdaki iddiaların ciddi olduğunu belirtirken, adli yardımlaşmayla talepte bulunulmasını istedi.Bu gelişmeden bir süre sonra bu kez Türk Interpol’ü, soruşturma kapsamında Mehmet Gürhan, Firdevsi Ermiş ve Mehmet Taşkan'ın tutuklanmasının kamuoyuna yansıması sonrası Alman Interpol’ünden bilgi talebinde bulundu. Daha önceki girişiminden sonuç alamayan Alman Interpol’ü de, Türkiye'nin bilgi talebine çok kısa bir yanıt verdi ve sorulan kişilerin tutuklandığını doğrulamakla yetindi.Böylece Deniz Feneri e.V. soruşturması kapsamında Türkiye ile Almanya arasında sadece iki yazışma yapıldığı anlaşıldı.Başkomiser Alexander Böhm mahkemede verdiği ifadesinde, Türk Polisi’nden Interpol aracılığıyla bilgi istendiğinde kapsamlı yanıt verilmediğinden yakınmış, "Sadece isim ve adres teyidi istememize bile yanıt verilmedi. Türk tarafı adli yardımlaşma sözleşmesine gönderme yaptı" demişti.