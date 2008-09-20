T24 LogoT24 Logo
Politika

Deniz Feneri’ne inceleme

İçişleri Bakanlığı, Deniz Feneri Derneği'ne yönelik idari inceleme başlattı. Denetçiler İstanbul’a gönderdi.

20 Eylül 2008 03:00

İçişleri Bakanlığı, Deniz Feneri Derneği'ne yönelik idari inceleme başlattı. Dernekler Dairesi Başkanlığı, denetçileri İstanbul’a gönderdi

Almanya'daki Deniz Feneri e.V.’ye Nisan 2007'de yapılan baskınla başlayan soruşturma sırasında Türkiye'den net yanıt alamayan Alman polisinin, Ankara'ya da istediği bilgiyi vermediği ortaya çıktı. Bu arada İçişleri Bakanlığı, Türkiye'deki Deniz Feneri Derneği ile ilgili de idari inceleme başlattı.

Bilgi ‘restleşmesi’
Soruşturma kapsamında, iki ülkenin Adalet bakanlıkları arasında işletilecek adli yardımlaşma sistemi yerine doğrudan Interpol üzerinden Ankara'dan bilgi isteyen Alman polisi, yanıtlarını tam olarak alamadı.
Türk Interpol’ü yanıtında, Almanya'dan gelen yazıdaki iddiaların ciddi olduğunu belirtirken, adli yardımlaşmayla talepte bulunulmasını istedi.
Bu gelişmeden bir süre sonra bu kez Türk Interpol’ü, soruşturma kapsamında Mehmet Gürhan, Firdevsi Ermiş ve Mehmet Taşkan'ın tutuklanmasının kamuoyuna yansıması sonrası Alman Interpol’ünden bilgi talebinde bulundu. Daha önceki girişiminden sonuç alamayan Alman Interpol’ü de, Türkiye'nin bilgi talebine çok kısa bir yanıt verdi ve sorulan kişilerin tutuklandığını doğrulamakla yetindi.
Böylece Deniz Feneri e.V. soruşturması kapsamında Türkiye ile Almanya arasında sadece iki yazışma yapıldığı anlaşıldı.
Başkomiser Alexander Böhm mahkemede verdiği ifadesinde, Türk Polisi’nden Interpol aracılığıyla bilgi istendiğinde kapsamlı yanıt verilmediğinden yakınmış, "Sadece isim ve adres teyidi istememize bile yanıt verilmedi. Türk tarafı adli yardımlaşma sözleşmesine gönderme yaptı" demişti.

Ak gömlekte kara leke

Bakan: Deniz Feneri'ni denetletiyorum
 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24