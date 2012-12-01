Deniz Feneri'nde para trafiğini gösteren belgeler gerçek çıktı!

Deniz Feneri davasında, Almanya’dan Türkiye’ye kuryeler aracılığıyla getirilen 4 milyon 580 bin avroluk para trafiğini gösteren ıslak imzalı belgeler gerçek çıktı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na 100 bin avro karşılığında satılmak istenen belgeler, Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı’nda incelendi ve BLG102424-ANK10017318 numaralı raporla gerçek olduğu saptandı.

Murat Çelik'in Vatan gazetesinde yer alan habere göre, Konya'dan İstanbul'a gelen bir otobüste unutulan Deniz Feneri belgelerini inceleyen Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı belgelerin gerçek olduğunu belirledi.

Laboratuvar, belgelerde imzası bulunan sanıklardan İzzet Kurum da belgelerin kendisine ve Hakkı Sadal’a ait olduğunu belirtti. Kurum, bu belgelerin İstanbul Florya’da bir kuru temizleme dükkanına gittiğinde çantasından çalındığını, ancak resmi bir makama müracaat etmediğini söyledi.

Sadal’ın Almanya’daki davada hapse mahkum olan Mehmet Gürhan’ın dayısı, Kurum’un ise kayınbiraderi olduğu anlaşıldı. Sadal ve Kurum, 16 Ocak 2013’de İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlayacak olan Deniz Feneri davasının sanıkları arasında yer alıyor.

RTÜK eski Başkanı Zahit Akman ve diğer sanıklarla birlikte haklarında ’Özel Belgede Sahtecilik ve Hizmet Sebebiyle Güveni Kötüye Kullanma’ suçunu zincirleme olarak işledikleri gerekçesiyle hapis cezası isteniyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Vatan gazetesinin konuyla ilgili sorusu üzerine olayı kısmen doğrulayan şu cevabı verdi:

“O dönemde, adını hatırlamadığım bir kişi bana telefonla ulaştı ve elinde bu belgelerin bulunduğunu söyleyip, evet öyle bir para talep etti. Bu doğrudur. Ancak biz, böyle bir alışveriş yapmayacağımızı, para vermemizin söz konusu olamayacağını söyleyip ilişkiyi kestik. Ben daha sonra, o dönem açıkladığım belgeleri başka bir kaynaktan elde ettim.”