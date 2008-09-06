Deniz Feneri'nde ilginç tesadüf

Alman savcı: Sıra Türk savcılarda

Almanya’daki Deniz Feneri e.V. davası iddianamesinde kuryelik yaptığı ileri sürülen Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Zahid Akman hakkında Frankfurt Mahkemesi’nce 25 Nisan 2007’de tanık sıfatıyla arama emri çıkarıldığı ortaya çıktı. Sık sık Almanya’ya gelerek vekaletle Türkiye’deki diğer ortaklar Zekeriya Karaman, İsmail Karahan ve Mustafa Çelik adına ticari ve resmi işlemlere imza attığı belirtilen Akman’ın Almanya’daki ikametgâh adresi de davanın tutuklu sanıklarından Mehmet Gürhan’ın eski evi çıktı.Frankfurt Mahkemesi’nce 25 Nisan 2007’de üç kişi hakkında tutuklama emri çıkarıldığı ve 12 şirkete operasyon yapıldığı, aynı gün Akman hakkında da “Gürhan’la yakın bağı olduğu, şirketlerde çok sayıda görevi olduğu ve bununla ilgili kanıt bulunabileceği ve Deniz Feneri e.V.’nin paralarını aklama şüphesi bulunan OFWeG adlı kooperatifin yönetim kurulu üyesi olduğu” için arama emri çıkarıldığı belirlendi. Akman’ın Almanya’daki ikametgâh adresi deGürhan’ın eski evi çıktı.Akman’ın Kanal 7 Int.’in (Euro 7) genel müdürlüğünü yaptığı dönemde bu adreste kaldığı, polisin ön soruşturma raporunda yer aldı. Soruşturma dosyasında, Akman’ın radyo-televizyonla alakası olmayan çok sayıda şirket ve kooperatifle ortaklığının da muamma olduğu belirtildi.13 Temmuz 2005’te RTÜK üyesi olduktan sonra Weiss şirketindeki ortaklığını 8 Aralık 2005, müdürlüğünü de 30 Eylül 2005’e kadar sürdüren Akman’ın, Weiss şirketinin Vakıf Bank Int AG Frankfurt nezdindeki 3280 numaralı banka hesabındaki yetkisini 30 Ocak 2006, European Consulting şirketindeki yetkisini de Kasım 2006’ya kadar sürdürdüğü saptanmıştı. Akman’ın sık sık Almanya’ya gelerek vekâletle Türkiye’deki diğer ortaklar Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman, İsmail Karahan ve Mustafa Çelik adına ticari ve resmi işlemlere imza attığı, ayrıca Rüsselsheim’da 350 bin euro’ya Weiss şirketi adına alınan konutların satış sözleşmesini de imzaladığı belirtildi.