-DENİZ FENERİ YARDIM EKİBİ, SOMALİ'YE GİTTİ İSTANBUL (A.A) - 09.08.2011 - Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz, açlık ve kuraklıkla savaşan Somali'nin başkenti Mogadişu'da ilk etapta 100 bin dolarlık satın alma yaparak, gıda dağıtımı gerçekleştireceklerini söyledi. Dernek görevlisi iki kişiyle Somali'ye hareket etmeden önce Atatürk Havalimanı'nda gazetecilere açıklama yapan Cengiz, öncelikle Afrika'ya malzeme değil nakit para götüreceklerini belirterek, oradan gıda maddesi satın alıp, yaklaşık 7 bin 500 kişiye acil gıda yardımında bulunacaklarını kaydetti. Cengiz, bölgede en büyük sorunun su sıkıntısı olduğunu ifade ederek, ''İlk etapta 100 bin dolarlık bir satın alma yapmak suretiyle gıda dağıtımı gerçekleştireceğiz. Transfer yoluyla satın alma yapılacak'' dedi. -''AYNI İSMİN KULLANILMASININ CEZASINI 4 YILDIR ÇEKİYORUZ''- Bir gazetecinin, ''Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Almanya'daki 'Deniz Feneri e.V' bağlantılı soruşturma devam ederken yardım bulmakta zorlandınız mı?'' sorusuna karşılık Cengiz, Deniz Feneri'nin, Türk milletinin merhametinden doğan bir değer olduğunu söyledi. Cengiz, son 4 yıldır, bunun bir isim benzerliğinden kaynaklandığını, Türkiye Deniz Feneri Derneğinin, bu koparılan fırtınalar içinde olmadığını defalarca söylediklerini belirterek, şöyle konuştu: ''Almanya'daki süreç ilk başladığı zaman ne söylemişsek şimdi de aynı şeyleri söylüyoruz. Deniz Feneri bu milletin bir değeri olarak ortaya çıkmıştır, bu milletin merhameti devam ettiği sürece Deniz Fenerinin ışığı yoksulluğu, çaresizliği aydınlatmaya devam edecektir. Almanya'da farklı bir tüzel kişilik var. Türkiye'de kurulmuş farklı bir dernek var. Bu dernekle alakalı Almanya'da süreç başladıktan itibaren 4 tane çok ciddi kamu denetimi yapıldı. İçişleri 3 kez, MASAK 6 ay süresince çok ciddi bir şekilde tüm parasal hareketlerimizi denetledi. Bu denetimlerin hepsinde Türkiye Deniz Feneri Derneğinin emanete hıyanet etmediğine dair raporlar düzenlendi. Söz konusu gözaltılarla Türkiye Deniz Feneri Derneğinin bir alakası yoktur. Buradaki dernek isminin Almanya'daki dernek tarafından kullanılmasının cezasını biz 4 yıldır çekiyoruz. Bu bir hata ise biz bunu kabul edebiliriz.'' Cengiz, bir hafta kalacakları Mogadişu'da ilk etapta su kuyusu projelerini hayata geçirme konusunda çalışacaklarını söyledi. Açıklamanın ardından Cengiz ve beraberindekiler, Somali'ye hareket etti.