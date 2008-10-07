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Politika

Deniz Feneri ve Dişli'ye bir şok daha

Deniz Feneri hakkında Hollanda'da soruşturma açılacak, Şaban Dişli’nin serveti incelenecek.

07 Ekim 2008 03:00

Deniz Feneri hakkında Hollanda'da soruşturma açılacak, Şaban Dişli’nin serveti incelenecek

Alman Mahkemesi’nin, “asıl suçlular Türkiye’de” dediği Deniz Feneri yolsuzluğunun ucu, Hollanda’ya da uzandı. Hollanda Sosyal Demokrat Dernekler Federasyonu (DSDF), Adalet Bakanlığı’na başvurarak, Deniz Feneri Derneği’nin bu ülkede topladığı paralara ilişkin soruşturma açılmasını istedi. Federasyon, “rüşvet suçlaması” nedeniyle istifa eden eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli’nin “servetinin” de mercek altına alınmasını istedi.

DSDF’den yapılan açıklamada, Deniz Feneri Derneği’nin, 4 yıl önce Rotterdam kentinde Kanal 7 televizyonunun girişimiyle yüklü miktarda para ve altın topladığı anımsatılarak “Yardımların amacı dışında bazı kişi ve gruplarca kullanıldığını kendi ifadelerinden öğrendik” denildi.

Deniz Feneri ve aynı görüş eksenindeki örgütlerin Hollanda’da oldukça “aktif” olduklarını belirten DSDF, Hollanda Adalet Bakanlığı’na başvurarak, toplanan bağışların yasal dayanağı olup olmadığını sordu.

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Bakanlığa sorular...

Almanya’daki Deniz Feneri davasına ilişkin gelişmelerin anımsatıldığı başvuru yazısında, “Özellikle ramazan ayı gibi manevi duyguların yüksek olduğu bir dönemde faaliyet gösteren bu kurumların Hollanda’da aktif olduğu bilinmektedir. Bakanlık olarak bu gelişmelerden haberdar mısınız? Bu konuda nasıl bir araştırma yaptınız?” denildi.
Hollanda yasalarına göre, bu tür faaliyetlerin olanaklı olup olmadığı da sorulan başvuru yazısında, bakanlığa şu sorular yöneltildi:
“Toplanan paraların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı denetlenmekte midir? Hollanda’da toplanan paraların yurtdışına transferinin nasıl yapıldığı konusunda bilginiz var mı? Bu kurumlar adına para toplayan temsilciler hakkında bilginiz var mı? Hollanda’da yaşayan Türk toplumunun duygularının suiistimal edilmesini engelleyici bir çalışma başlatmayı düşünüyor musunuz?”

Dişli’nin servetine mercek

DSDF, Rotterdam Vergi Dairesi’ne de rüşvet suçlaması nedeniyle görevini bırakmak zorunda kalan eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli’nin “serveti” ile ilgili bir başvuru yaptı. Şaban Dişli’nin on yıldan fazla Rotterdam’da bir Türk bankasında çalıştığı belirtilen başvuruda, Şaban Dişli’nin “rüşvet olarak alacağı parayı ödünç verdiğini ve paraları Hollanda’da biriktirdiğini” açıkladığı vurgulandı. Başvuruda, “Dişli Hollanda’da kazandığını öne sürdüğü 1 milyon dolara ilişkin vergi dairesine bildirimde bulundu mu? Bu miktarda bir parayı Türkiye’ye nasıl transfer etti?” denildi. (Cumhuriyet)

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