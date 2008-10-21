Deniz Feneri talimatı Almanya’ya ulaşmadı

Ankara Başsavcılığı’nın suç duyurusu üzerine başlattığı Deniz Feneri soruşturması, Almanya’daki Deniz Feneri davasının belgelerinin gelmesini beklerken, Adalet Bakanlığı süreci hızlandırmak için Dışişleri Bakanlığı ile Frankfurt Başkonsolosluğu’na faks gönderdi.



Uluslararası İlişkiler Genel Müdürlüğü’nden gönderilen faksta, Deniz Feneri davasıyla ilgili istenen bilgi ve belgelerin gönderilmesi işleminin hızlandırılması talep edildi. Almanya’da görülen Deniz Feneri davasıyla ilgili soruşturma yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, davayla ilgili Almanya’daki bilgi ve belgelerin istenmesini talep etmiş, Adalet Bakanlığı da talep yazısını Acele Posta Servisi yoluyla Frankfurt Başkonsolosluğu’na iletmişti. Adalet Bakanlığı, Frankfurt’tan beklenen dosyayı Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na gönderecek.



Biz sadece aracıyız



Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Alman yetkililerden istenen bilgi ve belgelerin Türkiye’ye gelip gelmediğinin sorulması üzerine, “Şu ana kadar kendisine intikal eden bir şey olmadığını” söyledi.



Şahin hafta sonunu Ankara dışında geçirdiğini belirterek, “Bunu da ayrıca takip ediyorum. Öncelikle Uluslararası İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne gelir. Geldikten sonra biz bekletmeksizin aynı gün onu ilgili cumhuriyet savcılığına intikal ettiririz. Biz Adalet Bakanlığı olarak bu konuda sadece aracıyız” dedi.



Yürüyerek 10 gün!



PostacIlar arasında her yıl uluslararası yarışmalar düzenleniyor. Postacıların hızlarının ölçüldüğü bu yarışmalarda Türkiye birçok kez birinci oldu. Yarışmaya katılan postacılar 10 kilometrelik parkuru 55 dakikada tamamlıyor. Ankara ile Frankfurt arası ortalama 2.700 kilometre. Ankara’dan yürüyerek yola çıkan bir postacı kaba bir hesapla 10 günde Frankfurt’ta olur, 10 günde de dönerdi. Tabii bu işin şakası ama yine de Deniz Feneri konusundaki bürokratik hantallığı ya da isteksizliği ortaya koyuyor.

