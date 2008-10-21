Deniz Feneri talebi gitmiş

Türkiye'nin Almanya'daki Deniz Feneri davasıyla ilgili dosya talebi Federal Adalet Dairesi'ne 16 Ekim'de ulaşmışAlmanya’da görülen Deniz Feneri davasıyla ilgili Türkiye’nin dosya talebine ilişkin evrakın, Almanya Bonn’da bulunan Federal Adalet Dairesince 16 Ekim 2008’de teslim alındığı öğrenildi.Adalet Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün, Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosluğuna gönderdiği, "Deniz Feneri davasıyla ilgili istenen bilgi ve belgelerin iletilmesi işleminin hızlandırılması" talebini içeren faksına yanıt geldi.Dışişleri Bakanlığnın, Adalet Bakanlığına konuyla ilgili bir yazı gönderdiği belirtildi. Dışişleri Bakanlığının yazısında, "Türkiye’nin davaya ilişkin dosya talebinin, Dışişleri Bakanlığınca Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosluğu’na ulaştırıldığı, Başkonsolosluğun da söz konusu talebi, Almanya’nın Bonn kentinde bulunan Federal Adalet Dairesi’ne gönderdiği" kaydedildi.Dışişleri Bakanlığının yazısında ayrıca, "Türkiye’nin dosya talebini içeren evrakın Federal Adalet Dairesi yetkililerince 16 Ekim 2008’de teslim alındığı" bilgisine de yer verildiği bildirildi.Almanya’da görülen Deniz Feneri davasıyla ilgili soruşturma yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, davayla ilgili Almanya’daki bilgi ve belgelerin istenmesini talep etmiş, Adalet Bakanlığı da talep yazısını Acele Posta Servisi yoluyla Frankfurt Başkonsolosluğuna iletmişti.Talep evrakını teslim alan Federal Adalet Dairesi’nin, davaya ilişkin dosyayı Adalet Bakanlığı’na göndermesinin ardından, dosya Ankara Cumhuriyet Savcılığına iletilecek.