Deniz Feneri soruşturmasında takipsizlik kararı veren savcılara terfi

Geçen yaz başında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Fethi Şimşek, Ankara Adliyesi’nde görevli başsavcı vekilleri ve savcılar arasında yeni görev bölümü yaptı.

Şimşek, kritik büroların başındaki başsavcı vekilleri ve savcıları değiştirdi. Cumhuriyet gazetesinden Alican Uludağ’ın haberine göre, Deniz Feneri soruşturmasında örgüt ve dolandırıcılık suçlarından takipsizlik veren Başsavcı Vekili Harun Kodalak, savcılar Veli Dalgalı ve Hakan Pektaş’a ödül gibi görevler verildi; cemaate yakın isimler pasifize edildi.

Özellikle Cumhuriyet’in 8 Mayıs’ta gündeme getirdiği Ankara’daki “gizli Oslo soruşturması”nda görev alan veya bilgisi olan başsavcı vekillerine daha pasif görevler verildi. Bunların başında Memur Suçları Soruşturma Bürosu’ndan sorumlu olan Başsavcı Vekili Şadan Sakınan geldi. Sakınan’ın, bu görevden alınarak sadece adliyenin idari işlerine bakması kararlaştırıldı. Sakınan’dan ayrıca Teknik Büro da alındı. Sakınan, görevinden ayrılırken yürüttüğü KPSS soruşturmasını da bırakacak ve artık bu soruşturmaya bakamayacak.

Dalgalı Sarısülük’ün öldürülmesine meşru müdafaa demişti

Bürokratlar ile belediye başkanları olmak üzere tüm memurlar hakkındaki soruşturmaları yürüten Memur Suçları’nın başına Başsavcı Vekili Zeki Bayrak getirildi. Bayrak’a ayrıca krtik görev olan Teknik Büro da verildi. Memur Suçları’nın Teknik Büro’daki işlerini Savcı Abdullah Bulgen yapıyordu. MİT Müsteşar Yardımcısı Muhammed Dervişoğlu hakkında haksız mal edinmekten dava açmasıyla gündeme gelen Bulgen, bu görevlerinden alındı. Artık Teknik Büro’da Deniz Feneri soruşturmasında örgüt ve dolandırılıcılık suçlarına takipsizlik veren savcılardan Veli Dalgalı görev yapacak. Dalgalı, Ethem Sarısülük’ü vuran polise meşru müdafaadan dava açmıştı. Gizli Oslo soruşturmasını başlatan isim olan ve sonrasında Parlamenter Suçlar Bürosu’ndan sorumlu Başsavcı Vekili Hüseyin Görüşen, bu görevden alınarak cezaevilerinden sorumlu oldu. Görüşen, İnfaz Bürosu’na da bakacak.