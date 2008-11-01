‘Deniz Feneri olayına yasal kılıf yaratılıyor’

CHP lideri Deniz Baykal, yurtiçine para çekmek için hazırlanan tasarının Deniz Feneri ile bağlantısı ortaya çıkan Kanal 7’yi koruyacağını ileri sürdü.



Yurtdışındaki paraların yurtiçine çekilmesiyle ilgili Meclis’e sevk edilen ve önceki gün kapsamı genişletilerek komisyondan geçen tasarının Almanya’daki Deniz Feneri davasıyla gündeme gelen Türkiye’deki soruşturma ve Deniz Feneri ile bağlantılı Kanal 7’ye de koruma sağladığı iddia edildi.



Tasarının önceki gün Meclis Plan ve Bütçe Komiyonu’ndaki görüşmeleri sırasında CHP milletvekili ve eski Gelirler Genel Müdürü Akif Hamzaçebi’nin gündeme getirdiği eleştiri, dün de CHP lideri Deniz Baykal tarafından ifade edildi. Baykal dün Parti Meclisi toplantısından önce yaptığı açıklamada şunları söyledi:



“Kara para konusunda ciddi bir gevşeme kendisini gösterecektir. Bu kapsamda hayali ihracatçılar ve naylon fatura düzenleyenler bu suçlarıyla, bu suçlardan kaynaklanan kara para aklama suçu affedilmiş olacaktır. Bu Deniz Feneri konusundaki sorumluluğun da ortadan kaldırılmasının kapısını açacaktır. Bu gerekli beyanları SPK’ya yapmayan, yapmadığı için suçlanan o malum derneklerin aklanması sonucunu da beraberinde getirecektir. Buna herkesin dikkatini çekmek istiyorum. Dışarıdan para getirme konusunu dört elle sahiplendiler, başka hiçbir önlemle meşgul değiller, bunun niye sahiplenildiği bu açıklamalarla bence biraz daha iyi ortaya çıkıyor.”



Kritik madde yasa kapsamında



Varlık Barışı tasarısı olarak tanıtılan ve önceki akşam Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçen tasarı, yurt dışından ya da yurtiçinden para, altın, döviz, menkul kıymet gibi varlıkların sisteme sokulması halinde, vergi kaçakçılığı başta olmak üzere yasadan yararlanan kişi ve kurumları bir dizi suçtan da kurtarıyor.



Süren soruşturmalar da düşecek



Tasarının Komisyon’daki görüşmeleri sırasında eklenen bir hükümle, yasanın yürürlüğe girdiği sırada sürmekte olan inceleme ve soruşturmaların da düşmesine olanak sağladı. Tasarının, hakkında inceleme ve soruşturma açılan bir çok önemli ismi kurtaracağı tartışmaları da sürüyor. Buna göre, milletvekilliğiyle gelen dokunulmazlık nedeniyle Maliye Bakanı Unakıtan’ın hakkındaki “naylon fatura” davası dondurulmuştu. Tasarının, naylon fatura incelemelerini de kapsaması nedeniyle Bakan Unakıtan’a da yarayacağı yorumu yapılıyor. Bu yorumlara göre Al Baraka’nın yurtdışından belli bir miktar para getirerek yasadan yararlanması halinde, Unakıtan’ın sorunu da ortadan kalkabilecek.



Unakıtan: Beraat edecektim



Maliye Bakanı Kemal Unakıtan ise komisyon çıkışında konuyla ilgili şunları söyledi: “(Albaraka) O davalarda yargılanan 8-9 kişi beraat etti. Eğer dokunulmazlığım olmasaydı, onlar gibi benim için de bitecekti. Böyle bir şey söz konusu değil. Albaraka’nın da dışarıda kanunsuz parası yoktur. Her şey kayıt altındadır. Getirip getirip böyle bu noktalara bağlamak suretiyle... Kendileri o dala yapışıp bir şeyler çıkarabilir miyiz ümidi içerisindeler. Ama yok böyle bir şey. Eğer dokunulmazlığım olmasaydı, onlar gibi benim için de bitecekti. Şu anda böyle bir dava söz konusu değil. Benim şimdi dokunulmazlığım var diye duruyor, yoksa onun dışında... O da bitip gidecekti” diye konuştu.



Bayramoğlu da yararlanabilir



Öte yandan AKP milletvekili Ali Bayramoğlu’nun, tasarının önceki günkü komisyon görüşmelerine, Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi olmamasına rağmen dışardan katılması ve görüşmelerin sonuna kadar kalması dikkat çekti.



Bayramoğlu’nun tasarıyla neden bu kadar yakından ilgilendiği muhalefet sıralarında konu olurken, Bayramoğlu hakkında “çay kaçakçılığı” soruşturması sürdüğü hatırlatıldı. Yurtdışından ithal edilerek işlendikten sonra çeşitli ülkelere ihraç edilmesi kaydıyla getirilen çayların yurtiçine sattığı ve yurtdışına da çay çöpü gönderdiği ortaya çıkarılan AKP milletvekili Ali Bayramoğlu’nun şirketi hakkında toplu kaçakçılık ve evrakta sahtekârlık suçlamasıyla hazırlanan 6 soruşturma raporu Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmişti. Bayramoğlu’nun şirketinin geçmişte de benzer işlemler yaptığı kuşkuları üzerine ihracat belgelerine el konulmuş, önceki bütün ihracatı da incelemeye alınmıştı.

