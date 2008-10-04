Deniz Feneri İçişleri'nin sponsoru olmuş

Almanya'daki Deniz Feneri e.V.'ye yönelik kara para aklama ve dolandırıcılık iddiasıyla açılan soruşturmayla faaliyetleri mercek altına alınan Türkiye'deki Deniz Feneri Derneği'nin, İçişleri Bakanlığı'nın koordinesinde hazırlanan mevzuat kitabını bastırıp dağıttığı ortaya çıktı.



Milliyet gazetesinin haberine göre, Merkezi İstanbul'da bulunan Deniz Feneri Derneği, beş emniyet mensubunca hazırlanan "Son Değişikliklerle Dernekler Mevzuatı" adlı rehber kitabın basımı ve dağıtımını üstlendi. 2006 tarihini taşıyan ve "Dernek Yöneticileri ve Kamu Görevlileri için Temel Kaynak" olarak tanımlanan kitap İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi'nin koordinesinde hazırlandı.



10 bin adet bastırıldı

Beş emniyet mensubunun aynı zamanda Dernekler Dairesi'nin personeli olarak açıklandığı kitabın 3. sayfasında büyük ölçüde Deniz Feneri Derneği'nin amblemi yer aldı.

Bu sayfada, "T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı'nın koordinesinde Deniz Feneri Derneği'nin katkılarıyla ücretsiz olarak dağıtılmak üzere 10 bin adet bastırılmıştır" ibaresi konuldu.



Türkiye'de faaliyet gösteren tüm dernekler ile vakıfların yönetim mevzuatı, dernekleri ilgilendiren yasaların yanı sıra dernek yöneticilerinin dikkat etmesi gereken konuların da ayrıntıyla açıklanan 544 sayfalık kitaba Halkbank'ın katsının bulunduğu da konulan kuşak ilanla belirtildi.

Baskısı ve cildini Beyaz Matbaa’nın yaptığı kitapta, Deniz Feneri Derneği ile doğrudan temasları bulunduğu gerekçesiyle eleştirilen Dernekler Dairesi Başkanı Şentürk Uzun'un da ön sözü yer aldı. Kitap, basımının ardından başta valilikler ve il emniyet müdürlükleri olmak üzere derneklerle ilgili iş ve işlemleri yürüten devlet birimleri ile derneklere dağıtıldı.



Denetlemekle yükümlü

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı, Deniz Feneri soruşturmasının ortaya çıkmasıyla hedef konumuna gelmişti. Türkiye'deki dernekleri denetlemekle yükümlü olan dairenin Türkiye'deki Deniz Feneri Derneği ile temas halinde olduğu kamuoyunun gündemine gelmişti.

Dairenin başkanı olan Uzun'un derneğin iftar yemeklerine gitmesinin yanı sıra Endonezya'da yaşanan doğal afetten sonra derneğin kiraladığı özel uçakla Endonezya'ya gittiği gün ışığına çıkmıştı.



