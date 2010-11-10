-DENİZ FENERİ İÇİN ALMANYA'DAN DAVET BEKLENİYOR TBMM (A.A) - 10.11.2010 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Deniz Feneri soruşturmasıyla ilgili Alman adli makamlarının randevu vermesiyle birlikte, savcıların bu ülkeye gideceğini bildirdi. TBMM Adalet Komisyonu, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Kanun Tasarısının, ilk 13 maddesini kabul etti. Komisyon, çalışmalarına yarın devam edecek. Muhalefet milletvekilleri tasarının hemen hemen her maddesi üzerinde değişiklik önergesi verdi ancak önergeler kabul edilmedi. Komisyonun çalışmalarını tamamlamasının ardından Adalet Bakanı Ergin, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Deniz Feneri davasıyla ilgili bir soru üzerine Ergin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının bütçe görüşmeleri sırasında, ''Neden bu soruşturmanın engellendiği, Bakanlığın neden ayak sürüdüğü'' yönünde ithamların geldiğini anımsattı. Ergin, komisyonda, Adalet Bakanlığının buradaki pozisyonunun, Alman adli makamlarıyla Türk adli makamları arasında yazışmalara aracılık etmekten öte olmadığını söylediğini anımsattı. Ergin, Türk adli makamlarının, Almanya'daki soruşturma dosyalarından örnekler istediğini, Alman makamlarının da çok miktarda evrak olduğu, bunun fotokopi bedelinin 100 bin avro civarında tutacağını tespit ettiğini anlattı. Ergin, Alman makamlarının, bu bedelin ödenmesini ya da savcıların gelerek incelemelerde bulunmasını, ihtiyaç duydukları, gerekli gördükleri evrakı almaları yönünde seçimli bir öneride bulunduğunu belirtti. Almanya'nın bu önerisini, aynı anda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştırdıklarını ifade eden Ergin, ''Ankara Başsavcılığı da savcıların gönderilmesi seçeneğinin daha uygun olacağını bildirdi. Biz de o talebi Alman makamlarına ilettik. Alman makamlarından davet, randevu bekliyoruz. Bizim savcılarımıza şu tarihte gelin deyip, randevu verecekler. Savcılarımız ondan sonra gidecekler. Savcıların gönderilmemesi gibi bir şey söz konusu değildir dedim komisyonda. Alman makamlarının randevu verdiği tarihte savcılarımız gidecek. Bizim onun tarihini belirleme şansımız yok. Süreç bu noktada. Alman makamlarından randevu gelir gelmez, savcılarımız bu çalışmayı yapacak'' diye konuştu. Bakan Ergin, randevu verilmesiyle birlikte birden fazla savcının Almanya'ya gideceğini ifade etti. İlhan Cihaner'in, Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığından Adana'ya Cumhuriyet Savcılığına atanmasıyla ilgili başvurusunun sorulması üzerine Bakan Ergin, ''Ona kurul karar verecek, değerlendirmeyi kurul yapacak'' diye karşılık verdi.