Deniz Feneri e.V soruşturmasında fatura onlara kesildi

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Muzaffer Şafak ve Harun Kapuyoldaş'ın avukatları, Ankara 11. Sulh Ceza Mahkemesi'ne tahliye talebiyle başvuruda bulundu. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcıları Veli Dalgalı ve Hakan Pektaş'ın, tahliye taleplerinin reddi yönündeki mütalaalarını dikkate alan mahkeme, tahliye istemlerinin reddini kararlaştırdı. Bunun üzerine, şüphelilerin avukatları, mahkemenin kararına, bir üst mahkeme olan Ankara 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde itirazda bulundu. Mahkeme, itirazı yerinde bulmayarak, şüpheliler Şafak ve Kapuyoldaş'ın tahliye istemlerini reddetti.