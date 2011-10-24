T24 LogoT24 Logo
Politika

Deniz Feneri e.V soruşturmasında fatura onlara kesildi

Deniz Feneri e.V soruşturmasında fatura onlara kesildiAnkara 16. Asliye Ceza Mahkemesi, "Deniz Feneri e.V."

24 Ekim 2011 03:00

T24 - Deniz Feneri e.V soruşturmasında fatura onlara kesildiAnkara 16. Asliye Ceza Mahkemesi, "Deniz Feneri e.V." soruşturması kapsamında tutuklu Muzaffer Şafak ve Harun Kapuyoldaş'ın tahliye istemini reddetti. 

Deniz Feneri e.V soruşturmasında fatura onlara kesildi

Muzaffer Şafak ve Harun Kapuyoldaş'ın avukatları, Ankara 11. Sulh Ceza Mahkemesi'ne tahliye talebiyle başvuruda bulundu. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcıları Veli Dalgalı ve Hakan Pektaş'ın, tahliye taleplerinin reddi yönündeki mütalaalarını dikkate alan mahkeme, tahliye istemlerinin reddini kararlaştırdı. Bunun üzerine, şüphelilerin avukatları, mahkemenin kararına, bir üst mahkeme olan Ankara 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde itirazda bulundu. Mahkeme, itirazı yerinde bulmayarak, şüpheliler Şafak ve Kapuyoldaş'ın tahliye istemlerini reddetti. 


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24