Deniz Feneri davasında tutuklu kalmadı!

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Tutuklananların tamamı 3 ay içerisinde tahliye edildi



Savcılar görevden alınmıştı



6 kişinin tahliyesinin ardından Deniz Feneri e.V soruşturmasında cezaevinde Muzaffer Şafak ve Harun Kapuyoldaş kalmıştı.Soruşturmanın son tutukluları Kapuyoldaş ve Şafak'ta önceki gün kefaletle tahliye edildi. Avukatların tahliye talebini yerinde bulan mahkeme 28 Ekim Cuma günü Kapuyoldaş 75 bin, Şafak ise 50 bin TL kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi. Kapuyoldaş ve Şafak'ın kefalet paraları Cumartesi günü yatırıldı ve Sincan F tipi Kapalı Cezaevinde bulunan her iki şüpheli de aynı gün tahliye edildi. Soruşturma kapsamında tutuklananların tamamı 3 ay içerisinde tahliye edildi.Deniz Feneri e.V soruşturmasını yürüten savcılar Abdulvahap Yaren, Mehmet Tamöz ve Nadi Türkaslan soruşturmanın şüphelileri Zahit Akman ve Zekeriya Karaman'ın HSYK'ya 'evrakta tahrifat' iddiasıyla yaptığı suç duyurusunun ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 26 Ağustos'da görevden alınmıştı. Savcıların görevden alınmasının ardından soruşturmanın tutuklu bulunan şüpheli sanıklarının serbest kalıp, kalmayacağı tartışma konusu olmuştu.