T24 LogoT24 Logo
Politika

Deniz Feneri davasında tutuklu kalmadı!

Almanya'daki Deniz Feneri e.V Derneğinin Türkiye uzantısı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından...

30 Ekim 2011 03:00

T24 - Almanya'daki Deniz Feneri e.V Derneğinin Türkiye uzantısı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 11 Temmuz'dan itibaren yapılan operasyonlarda tutuklanarak cezaevinde gönderilen 8 şüpheliden Zahit Akman ve Kanal 7 yöneticinlerinde aralarında bulunduğu 6'sı 'kaçma şüphesi yok' ve 'tedbirin cezaya dönüşmesi' gerekçesiyle 21 Ekim'de tahliye edilmişti. 

6 kişinin tahliyesinin ardından Deniz Feneri e.V soruşturmasında cezaevinde Muzaffer Şafak ve Harun Kapuyoldaş kalmıştı. 




Tutuklananların tamamı 3 ay içerisinde tahliye edildi

Soruşturmanın son tutukluları Kapuyoldaş ve Şafak'ta önceki gün kefaletle tahliye edildi. Avukatların tahliye talebini yerinde bulan mahkeme 28 Ekim Cuma günü Kapuyoldaş 75 bin, Şafak ise 50 bin TL kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi. Kapuyoldaş ve Şafak'ın kefalet paraları Cumartesi günü yatırıldı ve Sincan F tipi Kapalı Cezaevinde bulunan her iki şüpheli de aynı gün tahliye edildi. Soruşturma kapsamında tutuklananların tamamı 3 ay içerisinde tahliye edildi.


Savcılar görevden alınmıştı

Deniz Feneri e.V soruşturmasını yürüten savcılar Abdulvahap Yaren, Mehmet Tamöz ve Nadi Türkaslan soruşturmanın şüphelileri Zahit Akman ve Zekeriya Karaman'ın HSYK'ya 'evrakta tahrifat' iddiasıyla yaptığı suç duyurusunun ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 26 Ağustos'da görevden alınmıştı. Savcıların görevden alınmasının ardından soruşturmanın tutuklu bulunan şüpheli sanıklarının serbest kalıp, kalmayacağı tartışma konusu olmuştu.




ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24