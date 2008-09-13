Deniz Feneri dava dosyası Türkiye'ye geliyor

CHP: Asıl failler Türkiye'de

Artık sıra Türk savcılarda

Alman Adalet Bakanlığı’dan Deniz Feneri e.V davasını çok yakından takip eden üst düzey bir yetkili Türkiye’deki Kanal 7 yöneticileri Zekeriya Karaman, Mustafa Çelik ve İsmail Karahan ile RTÜK Başkanı Zahid Akman’ı kapsayan bir dosyanın Türkiye’ye gönderileceğini bildirdi. Aynı yetkili “Bu kişiler Almanya’daki davanın Türkiye’deki bağlantılarını oluşturuyor” diye konuştu.Deniz Feneri e.V soruşturmasıyla ilgili iddianameyi hazırlayan savcılardan Savcı Kerstin Lotz, ceza alabileceğini belirterek artık açıklama yapamayacağını bildirdi. Ancak isminin gizli tutulmasını isteyen üst düzey Bakanlık yetkilisi sorularımıza yanıt verdi.Alman Adalet Bakanlığı üst düzey yetkilisi, Türkiye bağlantılarıyla ilgili dosyayı Türkiye’ye gönderme kararı alındığını bildirdi. Bakanlık yetkilisi, Deniz Feneri e.V sanıkları Mehmet Gürhan, Firdevsi Ermiş ve Mehmet Taşkan’la ilgili dava sonuçlandıktan sonra, Türk Adalet Bakanlığı’na “soruşturmanın ve ceza takibatının devralınması” talebinde bulunulacağını söyledi.“Mahkeme bitince...”Bakanlık yetkilisine İşçi Partisi’nin suç duyurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın inceleme başlattığını bildirdik. Yetkilinin ilk tepkisi “Bu inceleme Deniz Feneri Derneği ile mi ilgili Karaman’la (Zekeriya Karaman, Kanal 7 Yönetim Kurulu Bşk). mı ilgili” oldu. Henüz sadece bir ön inceleme olduğunu belirttiğimizde Bakanlık yetkilisi, konuyla ilgili ayrıntılı bilgi edineceğini ifade etti.Dosyada Deniz Feneri e.V ile Karaman ve RTÜK Başkanı Zahid Akman arasında bağlantı olduğunu gösteren kuvvetli göstergeler olduğunu belirten Bakanlık yetkilisi “Türkiye bağlantılarıyla ilgili soruşturmanın durdurulması söz konusu değil. Bu isimlerle ilgili soruşturma sürüyor. Ancak mahkeme sonuçlandıktan sonra, dosyanın Türkiye’ye gönderilmesi söz konusu olacak” dedi.“Bağlantı kuruldu”Aynı Bakanlık yetkilisi Knal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Karaman, Kanal 7 Genel Yayın Md. Mustafa Çelik ve Kanal 7 Genel Yayın Md. Yrd. İsmail Karahan ve Zahid Akman hakkında Deniz Feneri e.V ile bağlantıları konusunda kuvvetli göstergeler olduğunu belirtti. Bu göstergelerin mutlaka incelenmesi gerektiğini belirten Bakanlık yetkilisi, mahkeme sonuçlandıktan sonra Türk Adalet Bakanlığı’na “soruşturmanın ve ceza takibatının devralınması” anlamına gelen “verfolgungs und strafübernahme” talebinde bulunulacağını bildirdi. Üst düzey yetkili “Bu kişiler Almanya’daki davanın Türkiye ayağını oluşturuyor. Türkiye ayağıyla inceleme ve soruşturma yapılması gerekir. Olaylar arasındaki bağlantı kuruldu. Ancak bu kişilerle ilgili soruşturma yapma yetkimiz yok” diye konuştuAlmanya’da Deniz Feneri e.V’ye yapılan bağışparalarının aktarıldığı Kanal 7’ye ait Euro 7 (Kanal int) ile Beyaz (Weiss) Holdingleri’nin kurucuları arasında hep aynı isimler geçiyor. Zekeriya Karaman, Mustafa Çelik, İsmail Karahan ve Zahid Akman. Karaman, Çelik ve Karahan Kanal 7’yi yayınlayan Yeni Dünya A.Ş’nin sahipleri. Aynı zamanda 6 şirkette ortaklar. Bu üç isim Zahid Akman’la birlikte Beyaz Holding ve Yurt haber LTD’de ortaklık yaptı.Pazartesi günü 5. duruşma varHafta içinde Frankfurt’ta 4’üncü duruşması yapılan Deniz Feneri e.V davasında tutuklu sanıklar Mehmet Gürhan (en önde), Mehmet Taşkan ve Firdevsi Ermiş’in suçlarını kabul edip, mahkeme ile anlaştıkları bildirilmişti. Sanıklar, Derneği dolandırdıkları iddialarını reddedip, paraları Kanal 7’nin yan şirketi Euro 7 ile Beyaz (Weiss) Holding’e “borç” verdiklerini itiraf ederek anlaştılar..